Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (06.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU).Am 4. März habe das Unternehmen erste Eckdaten zum zurückliegenden Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Die Zahlen hätten im Rahmen der jüngsten Prognose des Unternehmens gelegen, jedoch leicht unter den Erwartungen der Analysten von SRC Research. Auf Basis der vorläufigen Zahlen habe der Konzernumsatz um über 7% von 48,0 Mio. Euro auf 51,1 Mio. Euro erhöht werden können. Die beiden Kerngeschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel seien für nahezu 50% der Erlöse gestanden und seien somit hauptverantwortlich für das Wachstum gewesen. Hinsichtlich des EBITDA sei die Prognosebandbreite von 10,0 Mio. Euro bis 12,0 Mio. Euro mit einem Ergebnis von 10,1 Mio. Euro erreicht worden, habe jedoch am unteren Ende gelegen und nicht wie von den Analysten von SRC Research erwartet am oberen Ende bei 11,9 Mio. Euro. Das Konzernergebnis habe bei rund 4,1 Mio. Euro gelegen. Dies stelle eine mehr als Verdopplung zum Vorjahreswert von 1,9 Mio. Euro dar, habe jedoch leicht unter der Schätzung der Analysten von SRC Research von über 4,5 Mio. Euro gelegen. Angesichts der Geschäftsentwicklung solle der Hauptversammlung eine Dividende von 4 Cent je Aktie (2018: 3 Cent) vorgeschlagen werde, was auch exakt der Schätzung der Analysten von SRC Research entspreche.Im Rahmen der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe das Unternehmen auch einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2020 gegeben. Die Unternehmensprognose hinsichtlich des Umsatzes liege in einem Bereich von 58,0 Mio. Euro bis 63,0 Mio. Euro, die Guidance für das EBITDA liege erneut zwischen 10,0 Mio. Euro und 12,0 Mio. Euro und das Konzernergebnis werde zwischen 2,0 Mio. Euro und 3,0 Mio. Euro prognostiziert. Die Erwartungen der Analysten von SRC Research für das laufende Jahr lägen mit einem Umsatz von über 61 Mio. Euro, einem EBITDA von 10,5 Mio. Euro und einem Konzernergebnis von 2,6 Mio. Euro jeweils im Korridor der Unternehmensprognose.Auch wenn das vorläufige Ergebnis 2019 leicht unter der Erwartung von Analysten von SRC Research liege, würden sie das Unternehmen alles in allem auf Kurs sehen. Dies werde auch durch die Guidance für das laufende Jahr 2020 bestätigt, welche mit der Schätzung der Analysten von SRC Research übereinstimme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link