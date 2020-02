Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Xetra-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,665 EUR +1,52% (17.02.2020, 09:32)



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,675 EUR +2,45% (17.02.2020, 08:35)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (17.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) weiterhin zu kaufen.Einer aktuellen Meldung zufolge habe die weclapp SE, die wachstumsstärkste Einheit des 3U-Konzerns, den Expansionskurs in 2019 mit einer Steigerung des Umsatzes um 50 Prozent auf 4,5 Mio. Euro fortgesetzt. Auch für den Januar 2020 berichte das Unternehmen von einer anhaltend hohen Dynamik mit weiter wachsenden Erlösen. Diese Dynamik kombiniere weclapp trotz der Vorleistungen für weiteres Wachstum (vor allem in Form von Personalaufbau) unverändert mit einer beachtlichen Profitabilität, die sich 2019 in einer EBITDA-Marge deutlich oberhalb von 20 Prozent bemerkbar gemacht habe. Einen Expansionsschritt habe 3U auch im Segment Erneuerbare Energien vollzogen, das noch im Dezember durch den Zukauf eines weiteren Windparks verstärkt worden sei. Es handle sich hierbei um acht Windräder in der Nähe von Rostock, die zusammen durchschnittlich rund 20.000 MWh Strom pro Jahr produzieren würden.Da die garantierte Einspeisevergütung für den Windpark in zwei Stufen bis Ende 2021 auslaufe, sehe 3U ein erhebliches Wertschöpfungspotenzial durch die Sicherung des bereits behördlich genehmigten Weiterbetriebs mit dem angestrebten Abschluss eines Power Purchase Agreements. Auch sehe das Management Repowering-Potenzial an dem Standort, dessen Realisierung den Wert des Windparks erheblich steigern könnte.Grundsätzlich halte 3U aber weiter an der Strategie fest, sich künftig auf weclapp und die E-Commerce-Tochter Selfio zu konzentrieren. Auch der neuerworbene Windpark solle letztlich über die damit angestrebte Wertschöpfung anschließend der Finanzierung der Expansion der beiden Kernbeteiligungen dienen. Damit entspreche der Zukauf grundsätzlich ebenso dem von Jakubowski unterstellten Szenario wie die aktuelle Entwicklung von weclapp.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link