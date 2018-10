Die 3U HOLDING-Aktie ist kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 05.10.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (05.10.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) kaufenswert.Der ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche stammende 3U Konzern sei heute in den Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) tätig. Das Segment ITK umfasse die Aktivitäten Voice Retail, Voice Business und Data Center Services & Operation. Hinter den Data Center Services & Operation stünden die Produkte Colocation, Infrastructure as a Service (IaaS), TK-Dienste sowie der Betrieb von Netzen und technischen Anlagen.Außerdem umfasse dieses Segment die Entwicklung, den Vertrieb und Betrieb von cloud-basierten CRM- und ERP-Lösungen sowie den Handel mit IT-Lizenzen. Highlight in diesem Segment sei die "weclapp" Cloud-ERP-Software. Wie Vorstandssprecher Michael Schmidt den Experten bei ihrem Treffen anlässlich der Prior Konferenz in Frankfurt mitgeteilt habe, werde sich dieses Segment zunehmend auf Cloud Computing fokussieren. Das Potenzial für weclapp sei riesig, und die bereits ausgereifte Lösung profitiere vom Trend von On-Premises-Lösungen hin zu Cloud-Lösungen im CRM- und ERP-Bereich. "weclapp soll einer der führenden Anbieter in diesem Bereich werden. Nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit", so Schmidt.Nachdem das Unternehmen in den letzten Jahren viel Geld in die Entwicklung gesteckt habe, würden sich die Investitionen inzwischen auszahlen. In den letzten drei Jahren sei der Umsatz pro Jahr um etwa 100% geklettert. 2018 solle weclapp einen Umsatz von ca. 3.2 Mio. Euro einfahren und mit einer EBITDA-Marge von bis zu 25% profitabel wirtschaften. "Das Geschäft trägt sich inzwischen selbst." Aktuell verfüge die Gesellschaft über mehr als 2.500 Unternehmenskunden. Ziel seien Wachstumsraten von etwa 80% in den nächsten Jahren. Das Wachstum solle über Akquisitionen noch verstärkt werden. Der stark fragmentierte Markt biete laut dem Firmenchef ausreichend Möglichkeiten für Übernahmen. Für das organische Wachstum benötige weclapp kein frisches Geld. Über Zukäufe könnte die Gesellschaft in ganz andere Dimensionen wachsen.Schmidt denke über einen Börsengang von weclapp nach. "Ein IPO ist für uns ein Thema, was wir zumindest nicht ausschließen". Durchaus möglich, dass der Anteil von 3U an dieser Firma in Höhe von 75% schon komplett den eigenen Börsenwert von 40 Mio. Euro abdecke. Derartige Unternehmen seien natürlich auch stets bei Aufkäufern gefragt. Schmidt winke jedoch ab. "Ein Interessent müsste schon einen sehr hohen Preis bezahlen, damit wir unseren Anteil verkaufen." Entwickle sich weclapp weiter wie geplant, könnte der Unternehmenswert bald ein Niveau von 60 bis 80 Mio. Euro erreichen.Im Segment Erneuerbare Energien decke der 3U Konzern im Wesentlichen die Projektentwicklung im Bereich der Windkraft und die Stromerzeugung mit eigenen Anlagen unter Verwendung von Wind- und Sonnenenergie ab. Drei Windparks und ein Solarpark würden sich aktuell im Portfolio befinden. Verkäufe von errichteten Anlagen seien stets eine Option. Druck gebe es allerdings nicht. Nach Angaben von Vorstandsmitglied Christoph Hellrung sei es das Ziel, den Bestand an Erzeugungskapazität von derzeit 45 Megawatt auf 100 Megawatt im Bestand auszubauen. Eine Investition von rund 20 Mio. Euro sei für 2018 in diesem Segment budgetiert. "Wir arbeiten intensiv an der Umsetzung unserer geplanten Investition." Da es sich um Projektfinanzierungen für Windparks handle, sei es natürlich immer ein wenig unsicher, ob sich diese bis zum Stichtag zum Jahresende realisieren lassen würden. Für die Entwicklung der Gesellschaft sei dies aber nicht wesentlich, wenn es an der Stelle zu Verzögerungen komme.Für das Jahr 2018 habe das Management einen Umsatz von 46 bis 50 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 8 bis 8.5 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Netto sollten zwischen 2,5 und 3,5 Mio. Euro in der Kasse klingeln. Im Ergebnis sei ein einmaliger Sondereffekt in Höhe von 1,5 Mio. Euro enthalten. Nach Angaben des Managements habe der Verkauf des Windparks Lüdersdorf II indes einen Einfluss auf die Ergebnisentwicklung, der eigentlich per Ende September vollzogen werden sollte. Der Vollzug sei aktuell noch offen, wobei die Experten davon ausgehen würden, dass sich dieser bis Jahresende realisieren lasse.Die Experten hätten die Aktie im letzten Jahr bei Kursen um 80 Cent schon einmal zum Kauf empfohlen. Aktuelle Notiz: 1,15 Euro. Klappe das Vorhaben von weclapp, seien die aktuellen Kurse natürlich ein Scherz. Da der gesamte Börsenwert derzeit sehr gut unterfüttert sei, erscheine das Kursrisiko nach unten stark begrenzt.