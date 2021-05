Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (19.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) von "buy" auf "hold" herab.3U habe im ersten Quartal die positive Entwicklung der beiden Vorjahre fortgesetzt. Der Konzernumsatz sei zwar konsolidierungsbedingt etwas zurückgegangen, doch organisch hätten mit Ausnahme der Stromerzeugung in allen strategisch wichtigen Bereichen teils sehr hohe Zuwächse verzeichnet werden können.Auch sei die Profitabilität der beiden Kernbeteiligungen weclapp und Selfio verbessert worden, was sich zusammen mit dem Ertrag aus einem Grundstückverkauf in einem verdoppelten Quartalsgewinn niedergeschlagen habe.Mit dem nach Unternehmensangaben reibungslosen Ablauf des Umzugs des Logistikzentrums, dem ebenfalls planmäßigen Fortschreiten des Immobilienprojekts in Würzburg und dem nun konkret für Ende 2021 oder Anfang 2022 anvisierten weclapp-IPO gebe es zudem neben der überzeugenden operativen Entwicklung drei weitere Aspekte, die sich in naher Zukunft spürbar auf die Wachstums- und Ertragspotenziale auswirken dürften.Aus diesem Grund sieht Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, die 3U HOLDING-Aktie aktuell als nahezu fair bewertet an und ändert sein Urteil von "buy" auf "hold". (Analyse vom 19.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link