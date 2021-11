Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U HOLDING auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (17.11.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, ändert in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) von zuvor "buy" auf "hold".Operativ sei das laufende Geschäftsjahr für zwei Segmente der 3U HOLDING schwierig. Während die Erträge aus den Windparks und dem Solarpark aufgrund von ungünstigen Witterungsverhältnissen im zweiten und dritten Quartal unter ihrem Normwert geblieben seien, habe die E-Commerce-Tochter Selfio mit den Lieferengpässen und steigenden Einkaufspreisen zu kämpfen. Zusammen mit dem negativen Konsolidierungseffekt der letztjährigen Beteiligungsverkäufe habe sich dies in einem um 10 Prozent rückläufigen Neunmonatsumsatz niedergeschlagen.Ergebnisseitig habe dies durch den Ertrag aus einem Grundstücksverkauf zwar weitgehend kompensiert werden können, doch im Hinblick auf das Gesamtjahr habe das Management seinen Ausblick nun auf das untere Ende der bisherigen Prognosespanne konkretisiert.Gelichzeitig sei das aktuelle Jahr aber von mehreren Entwicklungen geprägt, die sich noch nicht in den Erlösen und Erträgen bemerkbar machen würden, aber die Wachstumsgrundlagen für die Zukunft weiter verbessern würden. Dazu würden die Fortschritte bei dem Immobilienprojekt in Würzburg gehören, aus dem schon im laufenden Quartal erstmals signifikante Erträge zufließen würden, vor allem aber die strategischen Weichenstellungen bei weclapp.Die Aktienanalysten von SMC Research hätten diese Initiativen zum Anlass genommen, ihre Wachstumsannahmen für weclapp etwas forscher auszugestalten, wodurch sich in ihrem Modell auch die künftigen Konzernerlöse und -margen erhöht hätten. Infolgedessen habe sich der ermittelte faire Wert deutlich auf 4,40 Euro (zuvor: 3,80 Euro) erhöht.Da aber der Aktienkurs seit dem letzten Update sein bisheriges Kursziel erreicht und übertroffen hat, sieht Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, trotz der Anhebung des Kursziels aktuell kein weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie und passt sein Urteil von "buy" auf "hold" an. Eine erneute Anpassung könnte sich ergeben, sobald die Konditionen des Börsengangs von weclapp bekannt seien. (Analyse vom 17.11.2021)