Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,615 EUR +3,86% (09.10.2019, 08:00)



Xetra-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

1,625 EUR (08.10.2019)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (09.10.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, streicht die Kaufempfehlung für die Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU).In den ersten sechs Monaten 2019 habe die 3U HOLDING AG ein deutliches Umsatzwachstum generieren können. Auch für die zweite Jahreshälfte rechne der Vorstand mit einer Fortsetzung des positiven Trends. Und infolge der Veräußerung der Marburger Firmenimmobilie dürfe das Ergebnis in diesem Jahr ebenfalls kräftig zulegen. Dieser Effekt entfalle zwar ab 2020 wieder, der Analyst sehe aber auch in den kommenden Jahren bei weiter steigenden Erlösen im Vergleich zum 2018er Niveau zunehmende Gewinne. Getragen werden dürfte diese Entwicklung von den potenzialstarken Geschäftsfeldern Cloud-Computing (weclapp) und Onlinehandel (Selfio), auf die sich 3U zunehmend konzentriere.Vor allem die weclapp SE entwickle sich sowohl umsatz- als auch ertragsseitig sehr dynamisch. Bei der Gesellschaft, deren gleichnamige cloudbasierte ERP-Plattform im Oktober 2018 zum dritten Mal in Folge durch eine Expertenjury zum "Cloudbasierten ERP-System des Jahres" gekürt worden sei, sei zur Finanzierung des weiteren Wachstums für 2020 ein IPO angedacht. Dabei sollten möglichst zuvor über eine Kapitalerhöhung ein weiterer Ankerinvestor gewonnen sowie ein bis zwei Übernahmen realisiert würden. Die im Rahmen des IPO zu platzierenden Aktien sollten dann aus einer weiteren Kapitalerhöhung stammen, eine Umplatzierung der Anteile der Altgesellschafter sei nicht angedacht.Bei der Selfio GmbH, die jüngst bei einer im Auftrag von n-tv durchgeführten Kundenbefragung ebenfalls zum dritten Mal in Folge als "Deutschlands bester Online-Shop" im Segment Bauen und Heimwerken (ohne Filialnetz) ausgezeichnet worden sei, solle die Profitabilität durch den Ausbau der Logistikkapazitäten, weitere Optimierungs- und Automatisierungsmaßnahmen sowie den Vertrieb margenstarker Eigenmarken gesteigert werden. Perspektivisch ziehe der 3U-Vorstand zur Wachstumsfinanzierung auch hier ein IPO in Erwägung.Angesichts des aktuell erreichten Kursniveaus nimmt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, dabei die Einstufung für die Aktie von "kaufen" auf "halten" zurück. Insbesondere für den etwas risikobereiteren Investor biete sich an schwächeren Tagen aber durchaus weiterhin ein Blick auf das Papier an. (Analyse vom 08.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link