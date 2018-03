Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (06.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) und erhöht sein Kursziel.Am vergangenen Freitag, den 2. März, habe die 3U HOLDING AG erste Eckdaten auf vorläufiger Basis für das zurückliegende Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht und dabei über ein erfolgreiches Jahr berichtet. Nach 2016 weise das Unternehmen erneut einen Nettogewinn aus und habe seine Ergebnisse aus dem Vorjahr nochmals deutlich verbessern können. Der Umsatz der Gesellschaft sei gegenüber dem Vorjahr um mehr als 7% gestiegen, von fast 44 Mio. Euro in 2016 auf fast 47 Mio. Euro. Einen wesentlichen Anteil habe hierbei der Verkauf des Windparks Schlenzer gespielt. Nach Saldierung der vom Erwerber übernommenen Verbindlichkeiten sei ein Beitrag zum Umsatz von 3,8 Mio. Euro entstanden. Dieser habe zusammen mit dem Umsatzwachstum im Beriecht der Cloud-Computer-Lösungen und im Segment SHK die Umsatzrückgänge im Telefoniebereich kompensiert.Das operative Ergebnis (EBITDA) sei hingegen deutlich um 43% gestiegen und habe nach vorläufigen Zahlen bei 6,7 Mio. Euro gelegen (2016: 4,7 Mio. Euro). Da auf Quartalssicht das vierte Quartal 2017 mit 1,5 Mio. Euro deutlich über Q4-Ergebnis 2016 mit rund 1 Mio. Euro gelegen habe, sollten hierzu neben dem Verkauf des Windparks auch die bereits in den ersten neun Monaten erzielten Rückgänge im Materialaufwand und dem Personalaufwand weiter beigetragen haben. Das Nettoergebnis des Konzerns habe zum Stichtag bei rund 1,1 Mio. Euro gelegen und habe sich somit gegenüber dem Vorjahreswert von 0,6 Mio. Euro deutlich erhöht.Mit dem berichteten Ergebnis habe das Unternehmen voll umfänglich im Rahmen der eigenen Prognose gelegen und habe ebenfalls die Schätzungen des Analysten getroffen oder sogar leicht übertroffen. Der Vorstand habe weiterhin die im Dezember veröffentlichte Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2018 bestätigt und gehe von einem erneuten Anstieg im Ergebnis aus. Diese Prognose basiere auch auf der Annahme, dass im laufenden Geschäftsjahr ein weiterer Windpark verkauft werde. Über diesen Verkauf sei am 29. September ein Optionsvertrag geschlossen worden. Für 2018 würden somit Umsätze im Bereich von 46 Mio. Euro bis 50 Mio. Euro, ein EBITDA zwischen 6,5 Mio. Euro und 8,5 Mio. Euro sowie ein Nettoergebnis von 1,0 Mio. Euro bis 2,0 Mio. Euro erwartet.Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die 3U-Aktie. (Analyse vom 06.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link