Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (01.09.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) von "hold" auf "buy" herauf.3U habe für das erste Halbjahr Zahlen mit Licht und Schatten vorgelegt. So habe der Umsatz, bereinigt um die negativen Konsolidierungseffekte der letztjährigen Beteiligungsverkäufe, um 4 Prozent auf 27,3 Mio. Euro gesteigert werden können. Ohne diese Korrektur seien die Erlöse hingegen um 10 Prozent zurückgegangen. Gleichwohl habe dank des Ertrages aus einem Grundstücksverkauf das EBIT um 20 Prozent auf 2,6 Mio. Euro verbessert werden können, der Halbjahresüberschuss nach Steuern und Minderheiten habe sich sogar auf 1,5 Mio. Euro verdoppelt.Operativ habe allerdings vor allem das zweite Quartal einige Schwächen gezeigt. So sei die Wachstumsdynamik bei Selfio von den zunehmenden Lieferengpässen bei Baumaterialien gebremst worden. Auch weclapp sei wegen niedrigerer Einmalerlöse und der Konzentration des Managements auf eine Akquisition mit rund 37 Prozent für die eigenen Verhältnisse nur "langsam" gewachsen. Da gleichzeitig der Ausbau der Management- und Vertriebskapazitäten sowie die Vorbereitung der Akquisition für hohe Zusatzkosten gesorgt hätten, sei auch die Profitabilität unter dem gewohnten Niveau geblieben.Die Inkaufnahme dieser Kosten habe sich aber Mitte Juli mit der Vereinbarung der vollständigen Übernahme der ITscope GmbH ausgezahlt, mit der weclapp die eigene Positionierung technologisch, produktseitig und im Hinblick auf die adressierten Märkte sehr vielversprechend habe ergänzen können.Auf dieser Grundlage sieht Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, wieder ein signifikantes Kurspotenzial für die 3U-Aktie und ändert deswegen sein Urteil von zuvor "hold" auf "buy". Das Kursziel werde von 3,50 auf 3,80 Euro angehoben. (Analyse vom 31.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link