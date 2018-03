NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:

USD 10,54 -1,50% (02.03.2018, 15:51)



ISIN 3D Systems-Aktie:

US88554D2053



WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie Deutschland:

SYV



NYSE Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA



(02.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Vancouver (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von Analyst Bobby Burleson von Canaccord Genuity:Aktienanalyst Bobby Burleson vom Investmenthaus Canaccord Genuity hat im Rahmen einer Aktienanalyse seine Halten-Empfehlung in Bezug auf die Aktien von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) bekräftigt.3D Systems Corp. habe die Veröffentlichung des Gesamtjahreszahlen 2017 verschoben. Die Verzögerung beruhe auf der Bilanzierung von Umsätzen und Kosten in Bezug auf Produktgarantien.Die vorläufigen Q4-Ergebnisse würden aber bei Umsatz und EPS über den Konsensprognosen liegen.Analyst Bobby Burleson bestätigt das Kursziel für die 3D Systems-Aktie von 11,00 USD.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer 3D Systems-Aktienanalyse das "hold"-Rating sowie das Kursziel von 11,00 USD.Börsenplätze 3D Systems-Aktie:Xetra-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:8,51 Euro -5,34% (02.03.2018, 15:36)Tradegate-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:8,51 Euro -2,52% (02.03.2018, 15:47)