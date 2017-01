ISIN 3D Systems-Aktie:

US88554D2053



WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie Deutschland:

SYV



NYSE Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA (10.01.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) unter die Lupe.3D-Druck bleibe gefragt. Nachdem General Electric schon in Deutschland mit Concept Laser einen Coup gelandet habe, würden Übernahmegerüchte um 3D Systems die Runde machen. Das Wertpapier sei im gestrigen Handel zweistellig gestiegen und generiere ein frisches Kaufsignal.Wie aus dem Nichts sei Anfang September der US-Konzern und Siemens-Rivale General Electric einen Übernahmeversuch gestartet. Dann habe sich Hedgefonds Elliott unter der Leitung von Paul Singer beim TecDAX-Unternehmen eingekauft. Sein Ziel: Einen höheren Übernahmepreis zu erzielen. Anschließend habe sich GE zurückgezogen und 75% der Firmenanteile von Concept Laser erworben.Das Wertpapier habe sich dank der Übernahmegerüchte deutlich von der 200-Tages-Linie nach oben absetzen können und damit so hoch wie seit dem Oktober 2016 nicht mehr notiert.Börsenplätze 3D Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:15,782 Euro -0,96% (10.01.2017, 11:39)NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:USD 16,73 +15,70% (09.01.2017)