XETRA-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:

105,20 EUR +2,33% (20.05.2022, 11:12)



ISIN 2G Energy-Aktie:

DE000A0HL8N9



WKN 2G Energy-Aktie:

A0HL8N



Ticker-Symbol 2G Energy-Aktie:

2GB



Kurzprofil 2G Energy AG:



Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) ist ein international führender Hersteller von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Mit der Entwicklung, der Produktion und der technischen Installation sowie der digitalen Netzintegration von Blockheizkraftwerken bietet das Unternehmen umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen). Service- und Wartungsdienstleistungen sind ein weiteres, wichtiges Leistungskriterium. Die Produktpalette umfasst insbesondere KWK-Anlagen im Bereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Erdgas, Biogas, anderen Schwachgasen sowie Wasserstoff. Weltweit versorgen über 6.500 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.



2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und dezentrale Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Die parallele Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie macht die KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung, insbesondere dann, wenn beispielsweise Wasserstoff regenerativen Ursprungs als Treibstoff genutzt wird. Die 2G Kraftwerke können nach Bedarf die Produktionsschwankungen von Wind- und Sonnenkraftwerken kompensieren und stellen somit - insbesondere beim Einsatz von Wasserstoffmotoren - eine Rückgrattechnologie zukünftiger Versorgungskonzepte dar. Somit profitieren 2G Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte ermöglichen.



Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Wasserstoff- und Biogas-Anwendungen als auch in der spezifischen Softwareentwicklung stetig aus. Des Weiteren ist die von 2G konsequent umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.



2G beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 Umsätze von rund 247 Mio. EUR. 2G wurde 1995 gegründet und ist seit 2007 börsennotiert. Die Aktie der 2G Energy ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Per 15. Februar 2021 hielten die Unternehmensgründer Christian Grotholt und Ludger Gausling 45,1% der Anteile, der Freefloat lag bei 54,9%. (20.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) weiterhin hinzuzufügen.Während 2Gs Q1-Umsatz und Gesamtleistung die Prognosen des Anaylsten erfüllt hätten und deutlich über den Vorjahreswerten (+13% und +26%) gelegen hätten, sei das EBIT mit EUR -0,8 Mio. hinter dem Vorjahreswert (EUR 0,3 Mio.) und seiner Schätzung von EUR 1,0 Mio. zurückgeblieben. Grund dafür seien mit der steigenden Produktion einhergehende steigende Gemeinkosten und eine Bestandserhöhung auf EUR 11,5 Mio. gewesen, was Rohertrag in das zweite Quartal verschiebe.Die wichtigste Nachricht sei jedoch der Auftragseingang im April, der sich auf EUR 23 Mio. belief und 42% über dem Vorjahreswert gelegen habe. Die April-Aufträge seien von Kunden gekommen, die gewusst hätten, dass die Erdgaspreise sehr hoch seien und wahrscheinlich noch längere Zeit so bleiben würden. Selbst die drohende Erdgasknappheit in Europa im kommenden Winter habe sie nicht davon abgehalten, 2Gs BHKWs zu kaufen. Der Analyst rechne daher nicht mit einem Rückgang der Auftragseingänge in den kommenden Monaten. Der Rekord-Auftragsbestand von über EUR 180 Mio. sollte 2Gs Kapazität bis ins erste Quartal 2023 hinein auslasten. Die 26%ige Steigerung der Gesamtleistung J/J in Q1 belege, dass 2G die Herausforderungen auf der Beschaffungsseite bisher sehr gut gemeistert habe.Der Analyst bestätige daher seine Prognosen und sehe 2G auf gutem Wege, die Jahresguidance (Umsatz EUR 280 Mio. - EUR 310 Mio. bei einer EBIT-Marge von 6% - 8%) zu erfüllen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe weiterhin ein Kursziel von EUR 123.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze 2G Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:105,60 EUR +2,52% (20.05.2022, 11:27)