Globale Umfragen im Verarbeitenden Gewerbe würden bereits darauf hindeuten, dass sich die Produktionsbedingungen verbessern würden. Die Knappheit bei Halbleitern werde zwar nicht so schnell verschwinden, aber der Höhepunkt scheine überschritten. Die industrielle Produktion von Autos, die unter dem Halbleitermangel besonders gelitten habe, sei in den USA, Deutschland und vor allem in Japan wieder angezogen.



"Das Wirtschaftswachstum und die Inflation dürften sich 2022 abschwächen, die Inflation allerdings stärker als das Wachstum, und die Volkswirtschaften werden weiterhin überdurchschnittlich wachsen", sage Brown. Die Zentralbanken der Industrieländer würden ihre unterstützenden Impulse reduzieren. Eine geldpolitische Straffung dürfte die Anleiherenditen in die Höhe treiben und die Aktienbewertungen belasten. Die Volatilität bei Risikoanlagen dürfte daher in diesem Jahr im Durchschnitt höher ausfallen als im Vorjahr. Allerdings sei auch 2022 mit einem starken Gewinnwachstum bei den Unternehmen zu rechnen, was insgesamt für weiter steigende Aktienkurse spreche.



"Durch die Aufholjagd der Produktion dürften sich die Aktien in zyklisch orientierten Sektoren wie Finanzen und Energie sowie in Regionen wie Europa und Japan besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Dies hat sich schon in den ersten Wochen des Jahres gezeigt, und wir erwarten, wenn auch nicht durchgängig, eine Outperformance der Zykliker in den kommenden Monaten", sage Brown.



Natürlich sehe er auch Risiken. So könnte die anhaltende Pandemie zu Rückschlägen führen. Hier sei sein Pessimismus angesichts der bisherigen Anzeichen allerdings begrenzt. Eine weitere Unsicherheit sei, wie stark und wie schnell die Inflation wieder sinke. Bleibe sie - wider Erwarten - zu lange zu hoch, könnte die US-Notenbank mit aggressiven Zinserhöhungen reagieren. Und eine positive reale Rendite von zehnjährigen US-Anleihen würde die Aktienbewertungen in der Breite sehr stark belasten. (28.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Ein Schlüsselthema für 2022 wird die Aufholjagd der Produktion sein. Sie wird wieder mit der starken Nachfrage Schritt halten können", meint Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management.Die Lücke zwischen dem, was die Verbraucher kaufen möchten, und dem, was die Unternehmen liefern könnten, werde sich schließen. Im Laufe des Jahres sollten sich Lieferkettenprobleme auflösen, die Lagerbestände wieder aufgebaut werden, sich die Konsummuster normalisieren, die Erwerbsbeteiligung steigen und Produktionskapazitäten zunehmen.