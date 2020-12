Bonn (www.aktiencheck.de) - Sollte der EU-Wiederaufbaufonds - trotz des Widerstands von Polen und Ungarn - wie geplant eingeführt werden, würde hiervon vor allem Italien profitieren, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



Das Land solle, beginnend in der zweiten Jahreshälfte 2021, Mittel über insgesamt 210 Milliarden Euro erhalten - 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) beziehungsweise das Volumen der gesamten öffentlichen Investitionen Italiens über einen Zeitraum von fünf Jahren. Dirk Steffen von Postbank Research sehe daher eine gute Chance, dass die ohnehin schon kräftige Konjunkturerholung 2021 durch die EU-Förderung zusätzliche Impulse bekomme und Italiens Wirtschaft mit 5,5 Prozent überdurchschnittlich stark wachse. Auch italienische Aktien könnten aufholen - sie lägen im Vergleich zum Gesamtmarkt der Eurozone in diesem Jahr etwa sechs Prozent zurück. Die hohe Staatsverschuldung von rund 160 Prozent des BIP bleibe allerdings die Achillesferse Italiens. Zwar dürfte die Schuldentragfähigkeit nicht gefährdet sein, solange die Zinsen niedrig bleiben und die Wirtschaft wachse. Auf lange Sicht führe aber kein Weg daran vorbei, die Verbindlichkeiten zu senken. (09.12.2020/ac/a/m)





