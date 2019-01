Wien (www.aktiencheck.de) - Am letzten Handelstag des Jahres 2018 verzeichneten die Aktien sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks satte Kursgewinne, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Grundsätzlich sei ein recht volatiles Börsenjahr zu Ende gegangen. Nachdem in den ersten drei Quartalen an den US-Börsen eine freundliche Stimmung zu beobachten gewesen sei, seien dann ab dem Herbst Wolken aufgezogen. Beispielsweise hätten die Papiere wichtiger Technologieunternehmen wie Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) oder Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nach kräftigen Kurszuwächsen im Jahresverlauf dann ab Herbst sogar ins Minus gedreht. Apple habe das Kursplus bis zur Vorlage der Q3-Zahlen am 1. November auf gut 50% ausgebaut, um dann das Jahr mit einem Minus von rund 8% abzuschließen. Bei den Facebook-Aktien habe sich das Plus zunächst auf rund 44% belaufen, um dann im Zuge von negativen Schlagzeilen wie Datenskandal, Hackerangriffe, Sicherheitslecks, fingierte Nutzerkonten oder drohende Digitalsteuern auf

ein Minus von rund 40% zu drehen.



Im Dow Jones-Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) hätten 2018 die defensiven Pharmaunternehmen Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) (+36%) sowie Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) (+21%) die Gewinner- und die Investmentbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (-34%) die Verliererliste angeführt. Im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei dies das Finanzdienstleistungs- bzw. IT-Unternehmen Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) (+43%) und Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) (-56%) gewesen. Im ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) (+85%) und voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) (-48%). (02.01.2019/ac/a/m)

