- 2018 werde der Übergang von einer massiven Lockerung der Zentralbank zu einer allmählichen Straffung erfolgen. Die FED straffe ihre Geldpolitik bereits seit einiger Zeit und die Bank of England folge ihr seit Kurzem.



- Die allmähliche Anhebung der Leitzinsen, die für 2018 erwartet werde, sowie eine gewisse Verflachung der Renditekurven würden den Staatsanleiherenditen einen gewissen Auftrieb verleihen (so dürfte die Zehnjahresrendite der US-Anleihen beispielsweise auf 2,7% steigen). Die Rendite der internationalen Staatsanleihen dürfte im Laufe des Jahres 2018 nahe bei null bleiben.



Die bevorzugten Anlagen der Experten für 2018 würden umfassen:



- Anleihen: Schwellenländer-Staatsanleihen

- Aktien: Eurozone

- Immobilien: Eurozone

- Geldnahe Anlagen: USD, EUR



Die bevorzugten Aktiensektoren der Experten für 2018:



- USA: Industrie, Nahrungsmittel und Getränke

- Europa: Reise und Freizeit, Finanzdienstleistungen



Aktiensektoren, die die Experten 2018 meiden würden:



- USA: Chemie, Bau, Technologie

- Europa: Medien, Technologie



Hierzu meine Paul Jackson, Head of Multi-Asset Research bei Invesco PowerShares: "Der Beginn der geldpolitischen Straffung durch die Zentralbank leitet normalerweise nicht das Ende des Aktienmarktzyklus ein. Bärenmärkte für Aktien sind häufiger auf Ereignisse wie Krieg, Konjunkturrezession, steigende Inflation/ Anleiherenditen zurückzuführen, die schwer vorherzusagen sind."



"Für 2018 wird mit zahlreichen Ereignissen gerechnet. Die Märkte dürften mit Dingen beschäftigt sein wie dem Zeitpunkt der nächsten Rezession in den USA (der unserer Meinung nach nicht in 2018 liegen dürfte), der Frage, ob die chinesischen Behörden den Schuldenabbau weit genug voran treiben werden, um die Wirtschaft zu bremsen (woran wir zweifeln) und dem Ausgang der Brexit-Verhandlungen - wird Großbritannien aus der EU austreten und unter welchen Bedingungen (wahrscheinlich ja, und unter schlechten Bedingungen). Die wirtschaftliche Achterbahn beschreibt daher unseren Ausblick für 2018 gut." (22.12.2017/ac/a/m)





