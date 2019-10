Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:



31,46 EUR -1,99% (24.10.2019, 17:35)



25,62 EUR -14,49% (25.10.2019, 09:15)



DE0005545503



554550



DRI



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online GmbH ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid-Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Breitband-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV). (25.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsanbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Mit zweistelligen Kursverlusten stünden die Aktien von 1&1 Drillisch und United Internet am Freitag im frühen Handel deutlich am MDAX-Ende. Wegen eines negativen Gerichtsurteils habe Drillisch die Jahresprognose senken müssen, die Mutter United Internet habe die gleichen Anpassungen vorgenommen. Die Erholung sei damit zu Ende.In dem Streit mit Telefónica Deutschland habe Drillisch eine Preisreduzierung für bestimmte Vorleistungen gefordert. Allerdings habe der Sachverständige diese in einem ersten Verfahren abgelehnt. Ein Rückschlag für Drillisch, die Zahlen für 2017 und - vorerst - auch für 2018 und 2019 würden sich somit nicht verbessern. Auch die Preiserhöhung sei vorerst weiter gültig.Noch würden zwar drei weitere Überprüfungen des Preisniveaus laufen. Drillisch habe wegen der Niederlage dennoch die EBITDA-Prognose für das laufende Jahr um 85 Millionen Euro nach unten auf nunmehr rund 690 Millionen Euro anpassen müssen. Die Mutter United Internet habe die EBITDA-Prognose ebenfalls um 85 Millionen Euro nach unten genommen auf 1,25 Milliarden Euro.Anleger sollten weiter an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur 1&1 Drillisch-Aktie. (Analyse vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link