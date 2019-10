Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online GmbH ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid-Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Breitband-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV). (30.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsanbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Eine Gewinnwarnung habe in der vergangenen Woche für einen regelrechten Kurssturz bei der 1&1 Drillisch-Aktie gesorgt. Über 20% habe der TecDAX-Totel nach einem Schiedsspruch gegen eine Preissenkung für den Zugang zum Netz des Rivalen Telefónica Deutschland verloren. Eine Kurserholung sei nach dem tiefen Fall noch nicht in Sicht. An der Börse sitze die Enttäuschung nach der erneuten Gewinnwarnung tief. Selbst das Mehrjahrestief bei 21,16 Euro, welches nach der Gewinnwarnung im August erreicht worden sei, sei nicht mehr weit entfernt."Der Aktionär" warne bereits seit Monaten vor den Risiken bei 1&1 Drillisch. Der Netzaufbau für 5G werde teuer - ob er sich auszahle, müsse sich erst noch zeigen. Trotz des Kurssturzes sei das Chance-Risiko-Verhältnis noch immer nicht attraktiv. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".