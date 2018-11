Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen DSL- und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online AG ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid- Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Festnetz- und DSL-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV).



Der Gesamtkonzern beschäftigt per Ende März 2018 ca. 3.143 Mitarbeiter. Im ersten Quartal 2018 haben wir einen Umsatz von 904,3 Millionen Euro (Q4/2017: 820,3 Mio. Euro; Q1/2017: 624,2 Mio. Euro) erwirtschaftet.



Trotz der Investitionen in das Kundenwachstum stieg das Konzern-EBITDA aus fortgeführtem Geschäftsbereich (Ergebnis aus fortgeführtem Geschäftsbereich vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im ersten Quartal 2018 auf 165,5 Millionen Euro (Q4/2017: 151,3 Mio. Euro; Q1/2017: 106,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge aus fortgeführtem Geschäftsbereich erreichte 18,3 Prozent zu (Q4/2017: 18,4 Prozent; Q1/2017: 17,1 Prozent).



1&1 Drillisch ist für die nächsten Schritte der Unternehmensentwicklung sehr gut aufgestellt und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. 1&1 Drillisch plant 2018 einen Anstieg bei der Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um ca. 1,2 Millionen und einen Anstieg des Umsatz auf ca. 3,7 Milliarden Euro (2017: 2,8 Milliarden Euro). Das EBITDA soll sich auf ca. 750 Millionen Euro (2017: 532,2 Millionen Euro) erhöhen. (21.11.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des netzunabhängigen Telekommunikationsanbieters 1&1 Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Das Wertpapier arbeite an seinem Comeback. Nach einem Minus von mehr als 50% seit Jahresbeginn habe sich der Aktienkurs zuletzt von seinen Tiefstständen lösen können. Gelinge dem Wert der charttechnische Befreiungsschlag?Bereits am 8. Januar habe das Papier bei 72,35 Euro ihr Jahreshoch markiert. Im Anschluss drehe der Aktienkurs wieder nach unten. Abgesehen von kleineren Zwischenerholungen sei der Titel kontinuierlich abgerutscht. Der bisherige Tiefpunkt der Talfahrt sei am 26. Oktober bei 34,56 Euro markiert worden. Im Anschluss habe sich der Wert von diesem Verlaufstief lösen können und arbeite an einer Bodenbildung. Ob man hier eine nachhaltige Trendwende sehe, sei noch fraglich. Doch die Chancen auf eine Fortsetzung der noch jungen Aufwärtsbewegung stünden nicht schlecht - selbst im aktuell angeschlagenen Marktumfeld.Auf dem Weg nach oben würden zwei horizontale Widerstände warten. Die erste Hürde komme schon direkt im Bereich um 44 Euro, die zweite Linie folge dann bei 52,50 Euro. In diesem Bereich verlaufe derzeit auch die fallende 200-Tage-Linie. Im Anschluss wäre der Weg in Kursregionen jenseits der 60-Euro-Marke geebnet.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.