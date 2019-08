Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen DSL- und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online AG ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid- Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Festnetz- und DSL-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV).



Der Gesamtkonzern beschäftigt per Ende März 2018 ca. 3.143 Mitarbeiter. Im ersten Quartal 2018 hat er einen Umsatz von 904,3 Millionen Euro (Q4/2017: 820,3 Mio. Euro; Q1/2017: 624,2 Mio. Euro) erwirtschaftet.



Trotz der Investitionen in das Kundenwachstum stieg das Konzern-EBITDA aus fortgeführtem Geschäftsbereich (Ergebnis aus fortgeführtem Geschäftsbereich vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im ersten Quartal 2018 auf 165,5 Millionen Euro (Q4/2017: 151,3 Mio. Euro; Q1/2017: 106,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge aus fortgeführtem Geschäftsbereich erreichte 18,3 Prozent zu (Q4/2017: 18,4 Prozent; Q1/2017: 17,1 Prozent).



1&1 Drillisch ist für die nächsten Schritte der Unternehmensentwicklung sehr gut aufgestellt und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. 1&1 Drillisch plant 2018 einen Anstieg bei der Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um ca. 1,2 Millionen und einen Anstieg des Umsatz auf ca. 3,7 Milliarden Euro (2017: 2,8 Milliarden Euro). Das EBITDA soll sich auf ca. 750 Millionen Euro (2017: 532,2 Millionen Euro) erhöhen. (19.08.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Jost, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI).Aufgrund erneut schwacher Hardware-Umsätze (-12,3% y/y) sei der Konzernumsatz in Q2/2019 leicht um 0,1% auf 913,5 (Vj.: 914,7; Analystenerwartung: 943,5; Marktkonsens: 927,1) Mio. Euro gesunken. Auch das EBITDA habe einen Rückgang um 1,5% auf 172,0 (Vj.: 174,5; Analystenerwartung: 178,4; Marktkonsens: 175,5) Mio. Euro verzeichnet und damit ebenfalls die Analystenschätzung verfehlt.Für 2019 stelle 1&1 Drillisch angesichts der verstärkten Nachfrage von Bestandskunden nach LTE-Mobilfunktarifen nun nur noch einen Anstieg der Service-Umsätze um ca. 3% (bisher: ca. +4%) y/y in Aussicht. Auch das EBITDA solle nun nur noch um ca. 8% (bisher: ca. +10%) y/y zulegen. Jost habe seine Prognosen für 2019 (u.a. EPS: 2,37 (alt: 2,53) Euro; DPS: 0,50 (alt: 1,20) Euro) und 2020 (EPS: 2,52 (alt: 2,71) Euro; DPS: 0,50 (alt: 1,20) Euro) gekappt.Bei einem auf 33,00 (alt: 34,00) Euro reduzierten Kursziel bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die 1&1 Drillisch-Aktie weiterhin mit "kaufen". Einerseits eröffne die Zukunft als Mobilfunknetzbetreiber 1&1 Drillisch neue Wachstumsmöglichkeiten. Demgegenüber stehe aber die neu zu errichtende Netzinfrastruktur, was mit erheblichen Kosten und Unsicherheiten behaftet sei. (Analyse vom 19.08.2019)Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:24,82 EUR +3,33% (19.08.2019, 17:09)