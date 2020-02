Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online GmbH ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid-Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Breitband-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV). (21.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Das Papier des Telekommunikationskonzerns zeige sich am Freitag bereits den zweiten Tag in Folge von seiner stärksten Seite. Nach den deutlichen Kursverlusten in den vergangenen Monaten löse sich die Aktie endlich von den Tiefstkursen. Fraglich bleibe aber, ob dies bereits der Beginn einer nachhaltigen Trendwende sei.Für Aufsehen habe 1&1 Drillisch in dieser Woche vor allem bei Fußballfans gesorgt. Ab der kommenden Saison sponsere der Konzern Borussia Dortmund und werde neuer Trikotsponsor in der Bundesliga. Die Vereinbarung gelte bis Juni 2025 - Drillisch teile sich das Trikot dann mit dem bisherigen alleinigen Trikotsponsor Evonik.Ob sich das Engagement für Drillisch auszahle, müsse sich zeigen. Wichtiger bleibe, wie es in Sache 5G weitergehe. Der geplante milliardenschwere Aufbau eines eigenen Netzes habe den TecDAX-Titel über Monate auf Talfahrt geschickt. Doch mittlerweile würden sich wieder die positiven Stimmen häufen. Die Analysten, die allerdings auch während des Kurssturzes dauerhaft hohe Ziele ausgerufen hätten, sähen auf breiter Front viel Potenzial.Die Bewertung von 1&1 Drillisch sei inzwischen durchaus attraktiv. Der Weg des Konzerns sei alternativlos und könnte sich langfristig auszahlen. Allerdings würden auch nach wie vor viele Risiken bleiben.Anleger sollten noch mit einem Einstieg abwarten und erst die Zahlen und mögliche konkrete Hinweise zur künftigen Strategie abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2020)