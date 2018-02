ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1 Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und bietet Telekommunikationsdienstleistungen an. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist die Telekommunikation und ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online AG ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid- Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Festnetz- und DSL-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV).



Der Gesamtkonzern beschäftigt ca. 3.494 Mitarbeiter. Insgesamt hat 1&1 Drillisch in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 einen Umsatz von 1.965,2 Millionen Euro (9M-2016: 1.788,4 Mio. Euro) erwirtschaftet.



Trotz hoher Investitionen in das Kundenwachstum ist das Konzern-EBITDA aus fortgeführten Aktivitäten (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus fortgeführten Aktivitäten) in den ersten neun Monaten um 69,8 Millionen Euro oder 24,7 Prozent auf 352,7 Millionen Euro gestiegen (9M-2016: 282,9 Millionen Euro). Damit setzt 1&1 Drillisch auch unterjährig unseren Wachstumskurs fort.



Auf der Basis von standardisierten und entbündelten Vorleistungen der Mobilfunk-Netzanbieter Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG ("O2") und Vodafone D2 GmbH ("Vodafone") lassen sich nach eigenen Produktvorstellungen flexible Angebote generieren. Damit reagiert 1&1 Drillisch nicht nur auf Marktveränderungen, sondern ist mit innovativen Tarifen ein Gestalter am Mobilfunkmarkt. (22.02.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktie: Kursniveau zeigt leicht ansteigende Tendenz - AktienanalyseDrillisch heißt seit Januar 1&1 Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI), so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das hätten die Aktionäre des Unternehmens auf einer außerordentlichen Hauptversammlung fast einstimmig beschlossen. 1&1 Drillisch mit Sitz im hessischen Maintal sei einer der großen netzunabhängigen Telekom-Anbieter in Deutschland und biete ein breites Portfolio aus dem Bereich leitungsgebundener sowie mobiler Sprach- und Datendienste an. Im Premiumsegment konzentriere sich das Unternehmen auf seine Marke 1&1. Ebenso würden smartmobil, simply, hello mobil oder sim.de zum Portfolio zählen. Mehrheitsaktionär sei United Internet.Charttechnisch befinde sich die 1&1 Drillisch-Aktie seit Dezember 2016 in einem langfristigen Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 62 und 75,30 Euro beschrieben werden könne. Auf der Unterseite begleite die derzeit bei 60 Euro verlaufende 200-Tage-Linie die steigende Tendenz. Anfang Februar hätten die Notierungen die untere Begrenzung des Trends bestätigt, nachdem sie vom Hoch von Anfang Januar bei 72,35 Euro nachgegeben hätten. Seitdem zeigt die 1&1 Drillisch-Aktie in diesem Bereich eine leicht ansteigende Tendenz, die mit einem Anstieg über das vorherige Hoch bei 65,30 Euro an Schwung deutlich zulegen kann, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Veröffentlicht am 22.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:63,55 EUR -1,32% (22.02.2018, 09:03)Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:63,55 EUR -0,59% (22.02.2018, 09:07)