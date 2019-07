Salzburg (www.aktiencheck.de) - Das Salzburger Bankhaus Spängler sieht nach rasanten Kurssteigerungen an den Aktienmärkten im ersten Halbjahr gemischte Aussichten für Anleger in den kommenden Monaten.Nach einer drohenden Eskalation des Handelsstreits im Mai und folgenden Rückgängen hätten Aktien einen der besten Juni-Monate seit Jahrzehnten verzeichnet. "Maßgeblich verantwortlich für die Attraktivität von Aktien sind auch hier die Äußerungen der Notenbanken, erneut expansiv auftreten zu wollen", so Kottke. "Diese haben, unter der Führung von FED und EZB, ihren geldpolitischen Kurs um 180 Grad verändert. Anstelle von Zinserhöhungen stehen sowohl in den USA als auch in der Eurozone erneute Zinssenkungen vor der Tür. Die Kapitalmärkte honorierten diese Schritte in Form von Aktienkursanstiegen und Renditerückgängen bei Anleihen."Die Rezessionssorgen und die Angst vor stark fallenden Unternehmensgewinnen zu Jahresbeginn hätten sich demnach als verfrüht erwiesen. Nichtsdestotrotz dürfte die nachlassende Wachstumsdynamik auch an den Gewinnerwartungen der Unternehmen nicht spurlos vorübergehen. "Nach den starken Kursanstiegen im ersten Halbjahr 2019 sind einzelne Sektoren bereits wieder hoch bewertet. US-Aktien sind teuer, europäische Titel sind moderat bewertet - vor allem im Vergleich zu Anleihen", so Kottke. "Im Spängler Asset Management bleiben wir unserem Ansatz mit breit diversifizierten Portfolios und einem stringenten Risikomanagement treu. Zu viel Pessimismus im Hinblick auf die Aktienmarktentwicklung ist aber - insbesondere mangels fehlender Alternativen - vorerst nicht angebracht." (08.07.2019/ac/a/m)