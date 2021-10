Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 12 Euro werde das aufstrebende Unternehmen mit knapp 30 Mio. Euro bewertet. Angesichts der hohen Wachstumschancen in einem zersplitterten Markt biete die Aktie bei dieser Bewertung Potenzial. Ein mittelfristiges Kursziel für den ihrer Meinung nach sehr spekulativen Titel würden die Experten bei 20 Euro sehen, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 9 Euro platziert werden. (Ausgabe 10/2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze 123fahrschule-Aktie:



Börse Düsseldorf-Aktienkurs 123fahrschule-Aktie:

12,00 EUR +0,84% (13.10.2021, 11:36)



ISIN 123fahrschule-Aktie:

DE000A2P4HL9



WKN 123fahrschule-Aktie:

A2P4HL



Ticker-Symbol 123fahrschule-Aktie:

123F



Kurzprofil 123fahrschule SE:



Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, WKN: A2P4HL, Ticker-Symbol: 123F) hat sich auf die Konsolidierung und digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Das 2016 gegründete Unternehmen bietet seinen Fahrschüler*innen eine digitale, effektive und intelligente Anwendungssoftware zur Verwaltung, zum E-Learning und zur individuellen Lernstandskontrolle für die Führerscheinausbildung aller Führerscheinklassen.



Heute ist die 123fahrschule wohl mit mehr als 50 Filialen und einem hohen Maß automatisierter Prozesse Deutschlands größte und digitalste Fahrschulkette. Die 123fahrschule kann die Corona-Zeit als Katalysator nutzen und geht mit gewachsenem Wettbewerbsvorteil hervor. Das Unternehmen strebt in Deutschland weitere Expansionen durch - M&A-Aktivitäten und Neueröffnungen - an. (13.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - 123fahrschule: Neuer Player - AktienanalyseDie Experten von "AnlegerPlus News" nehmen in der aktuellen Veröffentlichung die Aktie der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, WKN: A2P4HL, Ticker-Symbol: 123F) unter die Lupe.Fahrschulen seien bislang ein regionales Geschäft. Beinahe jede Ortschaft, die etwas auf sich halte, habe eine eigene Fahrschule. Große überregionale Player gebe es so gut wie nicht. Das wolle das Management der 123fahrschule SE ändern. Eine erste Kapitalerhöhung zur Umsetzung der Pläne sei soeben erfolgreich platziert worden. Derzeit notiere der aktuelle Aktienkurs nahe am Bezugspreis.123fahrschule sei eine digital betriebene Fahrschulkette mit dem Fokus auf E-Learning. Die Kernkompetenz des 2016 gegründeten Unternehmens liege auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit 31 Standorten sei man die größte Fahrschulkette im B-Segment und plane die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.Nach Ablauf des ersten Halbjahrs 2021 weise 123fahrschule Umsatzerlöse von 2,86 Mio. Euro sowie ein EBITDA von -1,19 Mio. Euro aus. Unter dem Strich stehe ebenfalls ein Fehlbetrag von 1,55 Mio. Euro. Nach Auffassung von CEO Boris Polenske wären ohne Corona rund 1 Mio. Euro mehr Umsatz möglich gewesen, die Ergebnisbelastungen auf EBITDA-Ebene taxiere er auf rund 420.000 Euro.Das Gesamtjahr sollte schon allein deshalb spürbar voluminöser werden, weil die Kölner einige Übernahmen, die bereits verhandelt worden seien, erst in der zweiten Jahreshälfte würden umsetzen wollen. Hintergrund hierfür sei, dass erst geklärt sein solle, ob und in welcher Höhe Coronahilfen in den übernommenen Fahrschulen zurückgezahlt werden müssten. Insgesamt gehe der Vorstand für 2021 von einem "deutlichen Wachstum in Umsatz und EBIT" aus.Interessant dabei sei der Bezugspreis für die Altaktionäre gewesen, der mit 11,50 Euro deutlich unter dem Kursniveau von Anfang September bei etwa 16 Euro gelegen habe. Der Emissionserlös solle zur Übernahme weiterer Fahrschulen in den Zielregionen verwendet werden.CEO Polenske zeige sich optimistisch: "Die Kapitalerhöhung ist der logische nächste Schritt, um unseren eingeschlagenen Wachstumspfad fortzuführen. Wir blicken bereits auf eine gut gefüllte Pipeline an Akquisitionen und behalten mit der zusätzlichen Finanzierungsmaßnahme den nötigen Handlungsspielraum. Immer mehr Fahrschulen kommen mittlerweile auch aktiv auf uns zu und wollen Teil der 123fahrschule-Familie werden. Im Übrigen sehen wir, dass sich unsere Expansion schrittweise auch ergebnisseitig bezahlt macht, denn jede neu integrierte Fahrschule trägt u. a. durch Skaleneffekte zu unserer Profitabilität bei."