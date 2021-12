Börsenplätze 11880 Solutions-Aktie:



Seit zwei Jahrzehnten stehen 11880* und 11880.com für schnelle und zuverlässige Ergebnisse bei der Suche nach Privatpersonen und lokalen und überregionalen Anbietern aller Branchen.



Beide Marken gehören zur 11880 Solutions AG (ISIN: DE0005118806, WKN: 511880, Ticker-Symbol: TGT). Deutschlands zweitgrößte Telefonauskunft unter der Nummer 11880* bietet persönliche Unterstützung, während das Online-Branchenbuch 11880.com und die gleichnamige App gezielte Informationen liefern und direkt zu passenden Anbietern in der gewünschten Region vermitteln. Über Fachportale für eine Vielzahl von Branchen bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell und effizient zusammen. Weil kleine und mittelständische Unternehmen bei 11880.com ihre Kunden ohne Streuverluste erreichen, nutzen sie die Plattform und ihre Fachportale zur Vermarktung ihres Angebots. Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelle Homepages bis hin zu Google-Kampagnen bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten. Ergänzt wird das Online-Angebot um einen Sekretariatsservice, der insbesondere von Kleinunternehmen ohne Back Office genutzt wird. Mit der Metasuche werkenntdenbesten.de bietet die 11880 Solutions AG Unternehmern eine einzigartige Möglichkeit des effektiven Bewertungsmanagements. Sowohl die Telefonauskunft 11880* als auch die digitale Tochtergesellschaft 11880 Internet Services AG gehören zur börsennotierten Muttergesellschaft 11880 Solutions AG, deren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen beschäftigt 600 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Essen, Neubrandenburg und Rostock. (11.01.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - 11880 Solutions-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Einen guten und aufschlussreichen Auftritt legte Christian Maar, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender der seit neuestem in Essen beheimateten 11880 Solutions AG (ISIN: DE0005118806, WKN: 511880, Ticker-Symbol: TGT), im Rahmen der Münchener Kapitalmarktkonferenz MKK im Dezember hin, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Sollten sich die Visionen Maars erfüllen, dürfte der Aktienkurs explodieren.Seit etwa 20 Jahren sei das Unternehmen, das einst unter "telegate" firmiert habe, börsennotiert. Dem einstigen Vorstandsvorsitzenden Klaus Harisch sei es zwar gelungen, der Marke "11880" einen hohen Bekanntheitsgrad zu verschaffen, allerdings zum Preis von extrem hohen Marketingaufwendungen, die dazu geführt hätten, dass Ende 2002 das Eigenkapital beinahe aufgezehrt gewesen sei und nur mithilfe einer Kapitalerhöhung habe gerettet werden können. In den Folgejahren habe der Konzern zwar vom Auskunftsgeschäft leidlich leben können, das jedoch bei fallenden Umsätzen, denn die zunehmende Akzeptanz des Internets habe die Services einer teuren Telefonauskunft verdrängt. Kein Wunder also, dass der Aktienkurs - analog zu den Konzernumsätzen - von über 10 Euro im Jahr 2010 auf bis zu 0,42 Euro im März 2017 verfallen sei.Mit dem Einstieg von Christian Maar im Jahr 2015 sei der 11880 AG ein rigoroses Restrukturierungsprogramm auferlegt worden. Dieses habe unter anderem die Etablierung der Kernmarke 11880, verbunden mit einem einheitlichen Markenauftritt, sowie ein komplett überarbeitetes Produktportfolio zur Folge gehabt. Der Außendienst sei aufgelöst worden, die Anzahl der Standorte reduziert. Dieser Konzentration sei auch der ehemalige Firmensitz in München zum Opfer gefallen, die Gesellschaft residiere jetzt in Essen. Entscheidend aber sei die Wandlung der Gesellschaft von einer Telefonauskunft zu einer spezialisierten Suchmaschine im Internet. Die Adresse 11880.com habe nach Angaben Maars derzeit 10 Mio. monatliche Suchanfragen. Zudem verberge sich hinter dieser Webseite ein Branchenverzeichnis mit 4 Mio. eingetragenen Firmen und 2 Mio. E-Mail-Adressen. Im Bewertungsportal werkenntdenBESTEN.de würden Nutzer über 80 Mio. Bewertungen zu über 1 Mio. Firmen aus über 52 Portalen finden.11880 befinde sich zweifellos auf dem richtigen Weg. Sollte es tatsächlich gelingen, ohne Kapitalerhöhung profitabel zu werden, wie der Vorstandsvorsitzende Maar prognostiziert habe, dürfte der Aktienkurs, der derzeit bei etwa 1 Euro notiere und damit eine Bewertung von 19 Mio. Euro abbilde, explodieren. Wir trauen es dem Vorstand zu, seine Ziele zu erreichen, so die Redaktion der "AnlegerPlus News".Für sehr spekulativ eingestellte Anleger könnte sich ein Kauf der 11880 Solutions-Aktie bei Kursen bis zu 1 Euro lohnen. Das mittelfristige Kursziel sehen wir bei mindestens 2 Euro, ein Stop-Loss-Limit sollte bei 0,75 Euro platziert werden, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 01/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link