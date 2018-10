Während das Internet den Informationstransfer revolutioniert habe, werde die Blockchain den Werttransfer neugestalten. Der Bitcoin sei das erste Krypto-Asset gewesen und trotz der Verbreitung anderer Kryptowährungen bleibe er das dominierendste.



In diesem Zusammenhang feiern wir am Mittwoch, den 31. Oktober, das 10-jährige Jubiläum des Tages, an dem der noch nicht identifizierte Satoshi Nakamoto das Bitcoin-Whitepaper veröffentlicht hat, so die Experten von eToro. Ein Jahrzehnt später sei es angebracht, die disruptiven Auswirkungen dieses Papiers zu würdigen.



Als Unternehmen glauben wir, dass in Zukunft alle Vermögenswerte mit einem Token versehen werden und dass wir den größten Vermögensübertrag aller Zeiten auf die Blockchain erleben werden. Wir können heute noch keinen klaren Zeitplan für diesen Übergang festlegen, aber das Entwicklungstempo der Kryptoassets und die Beispiele für tokenisiertes Gold, Diamanten und Kunst zeigen, dass diese Vision nicht weit hergeholt ist und die Schaffung von Bitcoin nur der erste Schritt war, so die Experten von eToro. (29.10.2018/ac/a/m)





Die Blockchain-Technologie wird unseren Alltag genauso verändern wie das Internet, so Dennis Austinat, Head of Germany, Austria and Switzerland bei eToro, der globalen Investment-Plattform.Die Versendung von E-Mails im Internet sei das Äquivalent von Bitcoin zu Blockchain. Es habe die Technologie den Massen nähergebracht.