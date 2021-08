Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (09.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Der Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergie werde am 12. August die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorstellen. Nach zuletzt wieder positiven Neuigkeiten könnte das dänische Unternehmen auch bei der Bilanzvorlage überraschen. Spannend sei die Frage, ob die Ørsted-Aktie den Widerstand bei 130 Euro überwinden könne. Trader könnten auf den Ausbruch nach oben setzen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.08.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Ørsted-Aktie: