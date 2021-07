Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (01.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Wer eine Alternative zum deutschen Windkraftanlagen-Herstellers Nordex suche, der sollte sich z.B. die Aktie von Ørsted ansehen. Der dänische Windpark-Spezialist profitiere v.a. von seinen Offshore-Aktivitäten. Ørsted sei jetzt bei einer Offshore-Wind-Auktion in den USA zum Zug gekommen und dürfe sich nun über sehr lukrative Aufträge freuen. Dieser Auftrag könnte nun auch der Aktie neue Impulse liefern. Ørsted sei eine spannende Story, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.07.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Ørsted-Aktie: