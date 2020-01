Nasdaq OMX Nordic-Aktienkurs Allianz-Aktie:

677,00 DKK -0,06% (06.01.2020, 09:31)



Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

90,52 EUR -0,77% (06.01.2020, 09:07)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (06.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Dänemark rage bei der Windkraft heraus. 47 Prozent des gesamten Stromverbrauchs entstehe in dem Land durch Windkraft. Neben dem bekannten Turbinenbauer Vestas profitiere auch Ørsted, der Weltmarktführer für Offshore-Windkraft, vom wachsenden Klimabewusstsein. Die Pläne des Konzerns würden Spannung versprechen.Über viele Jahre sei Windkraft auf hoher See eher belächelt worden. Doch inzwischen habe sich das Blatt gewendet. Offshore-Strom sei konkurrenzfähig und komme teilweise bereits ohne Fördergelder aus. Der Durchbruch gelte als unabdingbar für den Erfolg der Energiewende. An Ørsted komme dann keiner vorbei.Ørsted baue und betreibe vor allem Windparks auf hoher See. Das Unternehmen arbeite aber auch intensiv an Lösungen für ein weiteres Problem. Die Stromproduktion sei von äußeren Einflüssen abhängig und nicht immer gleich hoch. Power-to-Gas könne hier die Lösung sein. Ørsted wolle so den Strom über Elektrolyseure für windarme Tage als Wasserstoff speichern. Ohne Wasserstoff seien die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht erreichbar, habe Anders Nordstrom, Vize-Chef für Wasserstoff bei Ørsted, im "Bloomberg"-Interview betont. Spannend: Die dänische Regierung plane sogar noch vor 2030 eine künstliche Insel mit riesigen Offshore-Windparks zu bauen, auf der genug Strom in Wasserstoff umgewandelt werden könne, um alle dänischen Haushalte zu versorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ørsted-Aktie: