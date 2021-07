Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Die herbe Korrektur bei Ørsted scheine endgültig Geschichte zu sein. Mit einem deutlichen Kursanstieg könne sich der Windparkbetreiber weiter von den jüngsten Tiefs lösen. Dank fallender Anleiherenditen in den USA verbessere sich die Stimmung bei Green-Tech-Aktien. Zudem würden die Dänen einen milliardenschweren Anteilsverkauf planen.Ørsted starte laut Insidern gemeinsam mit Crédit Agricole mit dem Verkauf eines Anteils am Windpark Hornsea Two. Angestrebt werde eine Bewertung von drei Milliarden Euro. Gerade bei Finanzinvestoren oder Pensionsfonds dürfte die Nachfrage nach Windparks angesichts der immer weiter steigenden Bedeutung grüner Energien sehr groß sein. Ørsted bleibe nach Fertigstellung von Windparks traditionell in der Mehrheit - mit dem Verkauf kleinerer Anteile könne der Konzern allerdings die Finanzierung neuer Projekte sichern.Am Aktienmarkt würden die möglichen Milliardeneinnahmen gut ankommen. Für gute Stimmung würden aber auch die weiter fallenden Anleiherenditen sorgen. In H1 habe die Angst vor steigenden Zinsen auf die Kurse gedrückt. Die Green-Tech-Branche habe sich besonders anfällig gezeigt, da hohe Gewinne weit in der Zukunft liegen würden und bei höheren Zinsen stärker diskontiert werden müssten. Gleichzeitig wäre die Aufnahme von Mitteln für den kapitalintensiven Aufbau von Windparks teurer geworden.Anleger bleiben bei der Ørsted-Aktie weiter dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link