Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

144,00 EUR -4,48% (10.11.2020, 15:41)



Nasdaq OMX Nordic-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

1.070,50 DKK -4,33% (10.11.2020, 15:45)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (02.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Die Kursrally der Ørsted-Aktie bekomme am Mittwoch einen Dämpfer. Das Papier des Weltmarktführers für Offshore-Windparks gebe deutlich nach, nachdem die dänische Steuerbehörde eine Zahlung über umgerechnet 1,1 Mrd. USD verlange. Es drohe die Gefahr, dass weitere ähnliche Forderungen folgen würden.Ørsted solle Steuern auf die britischen Offshore-Windparks Walney Extension und Hornsea 1 für die Jahre 2015 und 2016 zahlen. Die Behörde argumentiere, dass der künftige Wert der Parks 2015 und 2016 in Dänemark kreiert worden sei.Ørsted wehre sich jedoch und behaupte, dass die Parks von britischen Töchtern entwickelt, besessen und betrieben würden - und auch in Großbritannien besteuert würden. Der Konzern wolle deshalb Beschwerde einlegen und sicherstellen, dass die Steuerbehörden beider Länder eine Doppelbesteuerung vermeiden würden. Falls nötig wolle Ørsted vor ein unabhängiges Schiedsgericht ziehen würden. "Die Entscheidung selbst ist negativ für Ørsted", so Jakob Magnussen, Chef-Analyst der Danske Bank. "Wir befürchten, dass - wenn die selbe Logik auf andere nicht-dänische Windparks angewandt wird - weitere Entwicklungssteuern in Dänemark folgen könnten."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ørsted-Aktie: