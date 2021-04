Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (29.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des dänischen Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Weltmarktführers für Offshore-Windparks stehe bereits seit Jahresanfang unter Druck. Auch die heutigen Zahlen für das abgelaufene Quartal würden schlecht ausfallen. Die Ørsted-Aktie habe in den ersten Handelsstunden über fünf Prozent verloren. Es gebe dennoch Hoffnung.Das heutige Zahlenmaterial habe enttäuscht und unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Der Umsatz habe zwar im Vergleich zum Q1/2020 um 23 Prozent gesteigert werden können, aber das EBIT habe sich um 42 Prozent und der Nettogewinn sogar um 52 Prozent verschlechtert. Besonders belastet hätten hohe Rückstellungen für die Gewährleistungspflichten der Kabelsicherungssysteme einiger Offshore-Anlagen.Etwas Hoffnung gebe es für Anleger dennoch. Zum einen wolle das Unternehmen die Investitionen in Relation zu 2020 erhöhen, um besser für die Zukunft aufgestellt zu sein. Zum anderen werde das Unternehmen von der Nachhaltigkeitsoffensive der USA unter Präsident Joe Biden profitieren. Für Projekte auf US-Boden werde damit gerechnet, mehr und schnellere Baugenehmigungen zu erhalten.Die Q1-Zahlen lägen unter den Erwartungen. Die Ørsted-Aktie sei heute entsprechend unter Druck. Kurzfristig könne es zu weiteren Abgaben kommen. Hoffnung würden die langfristigen Zukunftsperspektiven und der Ausbau von erneuerbaren Energien in den USA machen. DER AKTIONÄR hält an seinem Kursziel von 200 Euro fest. Der Stopp bleibt bei 100 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Ørsted-Aktie. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link