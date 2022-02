Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

112,45 EUR +6,24% (28.02.2022, 12:03)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (28.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Das beeindruckende Comeback der Green-Tech-Aktien setze sich am Montag ungebremst fort. Angesichts der drohenden Energiekrise wegen des Ukraine-Kriegs würden Windkraft & Co immer stärker in den Fokus der Anleger rücken. Die Aktie des Offshore-Windpark-Spezialisten Ørsted habe seit dem Tief am Donnerstag satte 40% zugelegt.Die Idee der Anleger sei klar: Bei einer stockenden Versorgung mit russischem Öl und Gas müssten Erneuerbare Energien rascher und deutlicher ausgebaut und gefördert werden, um den Energiebedarf in Europa auch in den kommenden Jahren zu sichern. Hinzu kämen rückläufige Anleiherenditen, die den vom Zinsumfeld ebenfalls schwer getroffenen Green-Tech-Aktien in die Karten spielen würden.Auch charttechnisch habe sich das Bild bei Ørsted deutlich aufgehellt. Die Aktie notiere nun bereits wieder auf dem Niveau von Dezember 2021 und angesichts des Stimmungsumschwungs an den Börsen müsse auf diesem Niveau noch lange nicht Schluss sein, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.02.2022) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link