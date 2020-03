Börsenplätze zooplus-Aktie:



Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:

116,40 EUR +6,99% (23.03.2020, 13:42)



Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

119,00 EUR +10,80% (23.03.2020, 13:58)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZO1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.342 Mio. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken-und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (23.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während DAX und Co ihre Talfahrt beschleunigen würden, würden am Markt immer wieder potenzielle Krisengewinner gespielt. Neben Unternehmen, die möglicherweise helfen könnten, die Auswirkungen des Coronavirus einzudämmen, würden dabei auch Firmen wie Kochboxenlieferant Hello Fresh und viele Online-Händler in den Fokus rücken. Einer davon sei zooplus.Der Onlinehandel erhalte durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus einen kräftigen Schub. Als Marktführer im Onlinehandel mit Heimtierprodukten werde zooplus daher immer mehr zum Profiteur der Coronavirus-Pandemie. In der Spitze hätten die Aktien heute früh ihr Zwischenhoch aus dem Sommer 2019 von 126,80 Euro wieder eingestellt. Binnen einer Woche habe sich der Kurs damit vom Verlaufstief bei 65,10 Euro (16. März) fast verdoppelt.Der Titel werde in der Krisenzeit mit Ausgangssperren in Europa zur "Bleib-zuhause-Aktie". Zu diesem Schluss kämen auch die Experten der Privatbank Berenberg. Laut Analyst James Letten biete die dynamisch steigende Akzeptanz des Onlinehandels dem Spezialisten für Heimtierbedarf enorme Chancen. Im gegenwärtigen Umfeld sei das Unternehmen mit seinem Logistiknetzwerk und guten Lagerbeständen gut aufgestellt. Letten habe die Einschätzung daher von "sell" auf "buy" hochgesetzt und das Kursziel von 60 auf 136 Euro angehoben."Der Aktionär" habe bereits erklärt, dass die Gesellschaft in wichtigen Themen wie Kundenbindung und Wiederkaufrate immer besser vorankomme. Dennoch bleibe die unsichere Gewinnentwicklung das größte Fragezeichen. Der starke Konkurrenz- und steigende Kostendruck habe zuletzt die operative Entwicklung belastet. Das könnte sich nun ändern: zooplus dürfte ohne große Marketingaufwendungen neue Kunden gewinnen. Gelinge es, diese zu halten, könnte die Marge nachhaltig steigen.Investiere Anleger sollten aber nicht vergessen, auf dem Weg nach oben auch erste Gewinne einzustreichen - denn auch bei einer "Bleib-zuhause-Aktie" wachsen die Bäume nicht in den Himmel, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link