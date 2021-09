XETRA-Aktienkurs zooplus-Aktie:

466,80 EUR +0,09% (16.09.2021, 16:32)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZO1



NASDAQ OTC-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



Die zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) ist eine Unternehmensgruppe, die als Online-Händler für Heimtierbedarf europaweit tätig ist. Die angebotenen Produkte werden online im deutschsprachigem Heimatmarkt sowie Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Großbritannien und Polen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in weiteren europäischen Märkten aktiv.



Die umfangreiche Produktpalette beinhaltet Tierfutter (Trocken- und Nassfutter oder auch Futterbeigaben wie Kauknochen, Snacks u.a.) und Zubehör wie Kratzbäume für Katzen, Käfige und Hundekörbe in unterschiedlichsten Preis- und Qualitätskategorien. Neben Fremdmarkenprodukten werden auch die Eigenmarken Cosma, Smilla, Rocco und Catessy vertrieben.



Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden im Rahmen eines Internetmagazins kostenfreie Informationen zur Tierhaltung, zur Behandlung von Tiererkrankungen sowie Diskussionsforen, Blogs und interaktive Features. zooplus betreibt in Deutschland sowie in den Niederlanden zentrale Warenhäuser, die eine zügige Belieferung der europaweiten Kunden in verschiedenen Ländern ermöglichen. (16.09.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Um an der Börse hohe Gewinne einzufahren, ist meistens Geduld gefragt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, NASDAQ OTC-Symbol: ZLPSF).Doch mitunter gehe es auch schnell. Ein Beispiel sei zooplus. In der vergangenen Ausgabe hätten die Experten vom "ZertifikateJournal" analysiert, dass um den Onlinehändler für Heimtierbedarf ein Übernahmekampf entbrennen könnte. Am Wochenende sei bekannt geworden, dass der Finanzinvestor Hellman & Friedman aufgrund des Kaufinteresses weiterer Investoren seine bisherige Offerte für zooplus deutlich aufstocken wolle. "Um die anhaltenden Spekulationen über andere, jedoch noch ungewisse indikative Angebote Dritter zu beenden", biete Hellman & Friedmann nun 460 Euro je Aktie in bar statt bislang 390 Euro, also fast 18 Prozent mehr. Nach der ersten Offerte von Hellman & Friedman seien die zooplus-Papiere Mitte August nach oben gesprungen.Dann habe die Nachricht, dass der schwedische Finanzinvestor EQT ebenfalls Interesse an zooplus habe, für einen Sprung des Aktienkurses über die Marke von 420 Euro gesorgt. Kurz später sei mit KKR noch ein dritter Kaufinteressent aufgetaucht, was die Aktie über 440 Euro habe steigen lassen. Zwar sei KKR nun bereits wieder ausgestiegen. Börsianer scheinen dennoch höhere Offerten zu erwarten, wie der deutlich über 460 Euro notierende Aktienkurs zeigt, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Auch auf dem erhöhten Niveau ist zooplus im Vergleich zum US-Wettbewerber Chewy ein echtes Schnäppchen: Einem Umsatzmultiple von 1,6 bei den Deutschen steht ein Wert von 4,0 bei dem US-Konzern gegenüber, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2021)Börsenplätze zooplus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:467,60 EUR +0,78% (16.09.2021, 16:44)