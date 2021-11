Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

Kurzprofil zooplus AG:



Die zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) ist eine Unternehmensgruppe, die als Online-Händler für Heimtierbedarf europaweit tätig ist. Die angebotenen Produkte werden online im deutschsprachigem Heimatmarkt sowie Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Großbritannien und Polen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in weiteren europäischen Märkten aktiv.



Die umfangreiche Produktpalette beinhaltet Tierfutter (Trocken- und Nassfutter oder auch Futterbeigaben wie Kauknochen, Snacks u.a.) und Zubehör wie Kratzbäume für Katzen, Käfige und Hundekörbe in unterschiedlichsten Preis- und Qualitätskategorien. Neben Fremdmarkenprodukten werden auch die Eigenmarken Cosma, Smilla, Rocco und Catessy vertrieben.



Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden im Rahmen eines Internetmagazins kostenfreie Informationen zur Tierhaltung, zur Behandlung von Tiererkrankungen sowie Diskussionsforen, Blogs und interaktive Features. zooplus betreibt in Deutschland sowie in den Niederlanden zentrale Warenhäuser, die eine zügige Belieferung der europaweiten Kunden in verschiedenen Ländern ermöglichen. (08.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Das Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) unter die Lupe.Der lange Übernahmekampf um zooplus habe ein Ende gefunden: Mit dem Erreichen der 50% -Schwelle seien die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und EQT letzte Woche am Ziel angekommen. Bis zuletzt hätten sich die ehemaligen Rivalen einen Wettstreit um Europas führende Online-Plattform für Heimtierbedarf geliefert.Schon seit August habe sich zooplus inmitten eines Wettstreites von Interessenten, die eine Übernahme des Unternehmens anstreben würden, befunden. Das erste Angebot habe die Private-Equity-Gesellschaft Hellman & Friedman (H&F) mit einem Preis von 390 Euro je Aktie vorgelegt. Nachdem auch der schwedische Konkurrent EQT sowie die große Beteiligungsgesellschaft KKR Interesse geäußert hätten, habe H&F den Preis auf 460 Euro je Aktie erhöht.Mit dem Ausstieg KKRs hätten sich die beiden verbliebenen Unternehmen einen regelrechten Übernahmekampf geliefert. Vergangene Woche dann das große Finale: Die Rivalen hätten sich geeinigt und gemeinsam 480 Euro plus eine Aktie geboten. Per Ende zur offiziellen Frist des Angebots am 3. November habe so die 50%-Schwelle erreicht werden können. Heute sei bekannt geworden, dass mittlerweile sogar 82% der Aktionäre ihre Papiere bereits verkauft hätten.zooplus werde auf dem aktuellen Niveau mit 3,7 Mrd. Euro bewertet. Mit der erfolgreichen Übernahme des Unternehmens ende allerdings auch gleichzeitig dessen Börsenaktivität: Die neuen Finanzinvestoren wollten die zooplus-Aktie von der Börse nehmen (Delisting).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze zooplus-Aktie: