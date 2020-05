Portugal

Zuschüsse: 15,526 Milliarden Euro

Zinsgünstige Darlehen: 10,835 Milliarden Euro

Gesamt: 26,361 Milliarden Euro



Deutschland

Zuschüsse: 28,806 Milliarden Euro

Zinsgünstige Darlehen: -

Gesamt: 28,806 Milliarden Euro



Rumänien

Zuschüsse: 19,626 Milliarden Euro

Zinsgünstige Darlehen: 11,58 Milliarden Euro

Gesamt: 31,206 Milliarden Euro



Griechenland

Zuschüsse: 22,562 Milliraden Euro

Zinsgünstige Darlehen: 9,463 Milliarden Euro

Gesamt: 32,025 Milliarden Euro



Frankreich

Zuschüsse: 38,772 Milliarden Euro

Zinsgünstige Darlehen: -

Gesamt: 38,772 Milliarden Euro



Polen

Zuschüsse: 37,693 Milliarden Euro

Zinsgünstige Darlehen: 26,146 Milliarden Euro

Gesamt: 63,839 Milliarden Euro



Spanien

Zuschüsse: 77,324 Milliarden Euro

Zinsgünstige Darlehen: 63,122 Milliarden Euro

Gesamt: 140,446 Milliarden Euro



Italien

Zuschüsse: 81,807 Milliarden Euro

Zinsgünstige Darlehen: 90,938 Milliarden Euro

Gesamt: 172,745 Milliarden Euro (29.05.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Welche Mitgliedsstaaten werden die größten Profiteure des gemeinsam finanzierten Konjunkturpakets in Höhe von 750 Milliarden Euro sein, das unter den Regierungen der Europäischen Union diskutiert wird? "Bloomberg" hatte Einsicht in die Unterlagen der EU-Kommission, so die Experten von "FONDS professionell".Das Mega-Konjunkturpaket der EU-Kommission müsse von allen 27 Regierungen und dem Europäischen Parlament genehmigt werden. Die Verhandlungen darüber könnten Monate dauern und zu wesentlichen Änderungen führen. Während die Exekutive der EU offiziell keine vorgeschlagene Mittelzuweisung veröffentlicht habe, habe Bloomberg ein internes Memo mit diesen Schätzungen erhalten, das auf den neuesten verfügbaren Wirtschaftsdaten basiere.Das Konjunkturpaket werde mit Anleihen finanziert, die von der Kommission im Namen der Gemeinschaft begeben würden. Ein Teil des Erlöses werde in Form von Zuschüssen an die Mitgliedsstaaten geleitet, während der Rest in Form von zinsgünstigen Darlehen verteilt werde. Die Schätzungen der Vorabzuweisungen würden alle im Plan enthaltenen Einzelprogramme umfassen, zum Beispiel einen Fonds zur Unterstützung der Länder bei der Anpassung an eine kohlenstoffarme Wirtschaft und Gelder für Landwirte. Nicht enthalten seien Zuschüsse aus dem regulären EU-Haushalt für den Zeitraum zwischen 2021 und 2027, der ebenfalls Gegenstand laufender Verhandlungen sei.Diese Länder würden die größten Anteile aus dem geplanten EU-Konjunkturpaket erhalten:Zuschüsse: 8,101 Milliarden EuroZinsgünstige Darlehen: 6,968 Milliarden EuroGesamt: 15,069 Milliarden EuroTschechienZuschüsse: 8,586 Milliarden EuroZinsgünstige Darlehen: 10,626 Milliarden EuroGesamt: 19,212 Milliarden Euro