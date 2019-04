Ein Punkt, bei dem China bereits jetzt den Rest der Welt hinter sich lasse, sei 5G. Diese Technologie könne durch die viel höhere Datengeschwindigkeit einen Quantensprung bei der Internetnutzung hervorrufen. Doch dies bedürfe sehr hoher Investitionen, die im Westen Privatunternehmen überlassen würden, die es oft schwer hätten, die nötige Rendite einzufahren. In China betrachte die Regierung 5G mittlerweile als nationale Angelegenheit im Rahmen der Bestrebungen, Weltmarktführer im Technologiebereich zu werden. Deshalb gehe die Einführung in China viel schneller und systematischer vonstatten.



Doch was könnten die USA tun, um zu vermeiden, dass die Chinesen die technologische Weltherrschaft übernähmen? Zunächst könnten sie verhindern, dass China Zugang zum amerikanischen goldenen Ei bekomme, dem Erbe ihrer Raumfahrt, den Halbleitern. Das sei eine Megaindustrie, die in den USA 250.000 Menschen beschäftige und viele weitere Arbeitsplätze schaffe. Man könnte vielleicht denken, dass die Chinesen mit ihrem Geld und ihrem Willen einfach ihre eigenen Halbleiter entwickeln könnten. Dazu seien sie auch fähig, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Was die komplexeren Produkte von Unternehmen wie beispielsweise Qualcomm anbelange, seien die chinesischen Produkte weiterhin Jahre im Rückstand.



Dass amerikanische Halbleiter für die Chinesen wichtig seien, sei deutlich geworden, als das US-Handelsministerium 2018 den Verkauf von Halbleitern von QUALCOMM (ISIN US7475251036/ WKN 883121) an den chinesischen Telekommunikationsausrüster ZTE (ISIN CNE1000004Y2/ WKN A0M4ZP) verboten habe. Hier habe ZTE die Produktion in seinen chinesischen Fabriken stoppen müssen, bis Donald Trump grünes Licht für die Wiederaufnahme des Handels gegeben habe.



Und die Amerikaner würden alles tun, um ihren Vorsprung im Halbleiterbereich zu bewahren. 2018 hätten Donald Trump und die amerikanischen Behörden die Notbremse gezogen und die Akquisition von QUALCOMM durch Broadcoms (ISIN US11135F1012/ WKN A2JG9Z) mit Sitz in Singapur gestoppt. Außerdem habe Donald Trump die Übernahme des kleineren Unternehmens Lattice (ISIN US5184151042/ WKN 878255) verboten, wo der Käufer enge Verbindungen zur chinesischen Regierung unterhalten habe.



Aus Anlegersicht sei es immer gut zu wissen, was zwischen den Zeilen passiere. Das gelte auch für den Handelskrieg zwischen den USA und China. Es könne gut sein, dass sich der Handelskrieg um amerikanische Arbeitsplätze drehe, doch nach Ansicht der Experten von Danske Invest gehe es dabei eher um den IT-Sektor als um die Stahlindustrie.



Die Beziehung zwischen den Amerikanern und den Chinesen sei unterdessen ein haarfeiner Balanceakt, weil die Chinesen nicht nur Konkurrenten seien, sondern auch zu den größten Kunden der amerikanischen IT-Unternehmen zählen würden. Die Chinesen möchten andererseits nicht vom Wohlwollen der Amerikaner in Bezug auf den Verkauf von Halbleitern abhängig sein.



Unserer Meinung nach wird in den kommenden Quartalen ein Handelsabkommen getroffen, doch wir wären nicht überrascht, wenn das Abkommen den IT-Sektor gar nicht oder nur teilweise beinhaltet, so die Experten von Danske Invest. Bis zum Beweis des Gegenteils setze sich die globale Digitalisierung jedoch mit unverminderter Stärke fort. Das komme IT-Unternehmen generell zugute, egal ob sie sich in den USA, China oder Europa befänden. Deshalb würden die Experten von Danske Invest in ihren Aktienportfolios den IT-Sektor weiterhin übergewichten, ob Handelskrieg oder nicht. (10.04.2019/ac/a/m)







Kopenhagen (www.aktiencheck.de) - Im Handelskrieg zwischen den USA und China geht es nicht nur um den Handel, sondern auch um die Weltherrschaft im Technologiebereich, meint Lars Skovgaard Andersen, Investmentstratege bei Danske Invest.Wenn Sie schon einmal ein Loch im Dach hatten und es in Ihr Wohnzimmer tropfte, dann wissen Sie auch, dass das Loch im Dach selten genau über der Stelle ist, an der Sie den Eimer aufstellen, so die Experten von Danske Invest. Das Gleiche gelte für den Handelskrieg zwischen den USA und China. Ja, die Amerikaner hätten gerne, dass die Chinesen mehr US-Waren kaufen würden, genauso wie sie auch gerne einen leichteren Zugang zum chinesischen Markt hätten. Doch das eigentliche Loch im Dach sei die Angst davor, dass die Chinesen die globale Vorherrschaft in der IT-Branche übernehmen würden.Im Laufe der Zeit sei die Welt von verschiedenen Zivilisationen dominiert worden, die über kurz oder lang von neuen Technologien profitiert hätten, die ihnen einen Vorteil verliehen würden - und in den letzten 50 bis 60 Jahren hätten die Amerikaner die globale Vorherrschaft im Technologiebereich gehabt.Einer der Gründe sei das Großprojekt der Amerikaner, 1969 den ersten Menschen zum Mond zu schicken. Acht Jahre zuvor habe Präsident John F. Kennedy erklärt, dass eine bemannte Mondlandung im Interesse der ganzen Nation wäre, eine Frage des Nationalstolzes im Wettrennen um die Eroberung des Weltalls mit der Sowjetunion. Deshalb habe die Vision massive finanzielle Unterstützung erhalten und zu einem großen Umdenken und zahlreichen Versuchen mit neuen Technologien geführt. Eine der Technologien, die davon profitiert habe, sei die Entwicklung von Halbleitern gewesen, die in elektronischen Geräten Verwendung fänden. Zudem sei das Projekt ein Katalysator für eine Reihe von Entwicklungen im High-Tech-Bereich gewesen, die für die technologische Überlegenheit der USA entscheidend gewesen seien, sowohl auf ziviler als auch auf militärischer Seite.