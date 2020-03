Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (23.03.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL).windeln.de habe jüngst den Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht.Vorläufige Zahlen seien bestätigt worden: Die Ende Januar verkündeten vorläufigen Eckwerte für Q4/19 bzw. FY 2019 seien bestätigt worden. Demnach habe windeln.de im Jahresschlussquartal Erlöse von 23,0 Mio. Euro (-12,5% yoy) sowie auf Gesamtjahressicht 82,3 Mio. Euro (-21,4% yoy) erzielt. Durch Prozess- und Kostenoptimierungsmaßnahmen (wie z.B. die Sortimentsbereinigung in Europa) sowie eine Umsatzsteuerkorrektur in Q4/19 habe windeln.de in 2019 ergebnisseitig Fortschritte gemacht und ein adj. EBIT von -13,8 Mio. Euro erreicht (Vj.: -18,5 Mio. Euro). Die Liquiden Mittel hätten sich zum Jahresende von 11,1 Mio. Euro auf 8,4 Mio. Euro reduziert. Durch die jüngst durchgeführte Kapitalerhöhung sei die Cash-Position per 16.03.2020 wieder auf 12,0 Mio. Euro angestiegen. Aufgrund der Umsatzsteuerkorrektur erwarte der Vorstand im laufenden Jahr noch weitere Zuflüsse von mindestens 1,4 Mio. Euro.Deutlich zweistelliges Wachstum für 2020 avisiert: Im laufenden Geschäftsjahr rechne windeln.de auf Konzernebene unverändert mit einem deutlichen Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich. Zurückzuführen sei dies auf positive Effekte durch die in H2/19 eingegangene Kooperation mit dem lokalen chinesischen Dienstleister Langtao, der durch gezieltes Marketing für Wachstumsimpulse sorgen solle. Darüber hinaus biete windeln.de zum einen durch die eingegangene Partnerschaft mit bodyguardpharm ab dem laufenden Jahr neue Produktkategorien im chinesischen Markt an (Gesundheits- und Drogerieartikel). Zum anderen sollte auch die Erschließung weiterer Absatzkanäle mithilfe des ebenfalls neuen Kooperationspartners Holland at Home für zusätzliches Wachstum sorgen. Wenngleich Markmann dies schon in seinen Prognosen berücksichtigt habe, habe es sich nun aufgrund der weiterhin bestehenden Unsicherheit insbesondere hinsichtlich möglicher Einschränkungen der Distributionswege durch das "Coronavirus" etwas konservativer positioniert.Nach dem erneuten Erlösrückgang in 2019 sollte es windeln.de gelingen, im laufenden Geschäftsjahr wieder deutlich zu wachsen. Damit dürfte sich auch das Sentiment für die Aktie spürbar verbessern. Nach der Prognoseanpassung des Analysten sowie Fortschreibung des Bewertungsmodells ergebe sich ein neues Kursziel von 2,20 Euro (zuvor: 2,00 Euro).Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt sein Rating "halten" für die windeln.de-Aktie (Analyse vom 23.03.2020)