Börsenplätze windeln.de-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

2,86 EUR +0,35% (16.06.2021, 08:55)



Xetra-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

3,00 EUR -3,23% (15.06.2021)



ISIN windeln.de-Aktie:

DE000WNDL201



WKN windeln.de-Aktie:

WNDL20



Ticker-Symbol windeln.de-Aktie:

WDL



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (16.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) unter die Lupe.Am Dienstag verliere Deutschlands Meme-Aktie windeln.de erneut prozentual zweistellig an Wert. Der Grund für die Talfahrt: Der Online Baby-Ausstatter beschaffe sich durch eine Kapitalerhöhung frisches Geld, um seine Finanzlage zu verbessern. Allerdings sollten Anleger die Rahmenbedingungen genau unter die Lupe nehmen.Am Dienstag habe windeln.de bereits die zweite Kapitalerhöhung binnen eines Jahres bekannt gegeben. Nachdem das Unternehmen Anfang März durch eine Kapitalerhöhung brutto rund 1,4 Millionen Euro eingesammelt habe, sollten nun weitere 7,8 Millionen Euro in die Kasse fließen. Dafür wolle windeln.de knapp sechs Millionen neue Aktien zum Preis von 1,30 Euro bei Privatanlegern platzieren.Der Haken: Die neuen Aktien würden zunächst nicht über die Börse handelbar sein. Gut 2,7 Millionen neue Aktien wolle das Unternehmen im Rahmen eines prospektfreien Bezugsangebots an die Aktionäre zu einem Bezugsverhältnis von 2:1 veräußern. Aktien die von Aktionären, welche von ihrem Bezugsrecht keinen Gebrauch machen würden, sowie bis zu rund 3,4 Millionen weitere Papiere sollten bei ausgewählten Privatinvestoren zum Preis von 1,30 Euro je Aktie platziert werden.Die Warnung des Unternehmens in der Pressemitteilung und die Tatsache, dass die neuen Aktien zunächst nicht an der Börse gehandelt werden können, sollte Anleger skeptisch stimmen, so Jan Paul Fóri. "Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Finger weg! (Analyse vom 16.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link