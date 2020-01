Fazit: Auf der einen Seite sei die operative Entwicklung im jüngst abgeschlossenen Jahresschlussquartal enttäuschend ausgefallen. Insbesondere in der Kernregion China habe Markmann eine höhere Dynamik erwartet. Auf der anderen Seite halte er die möglichen Synergieeffekte durch die beiden neuen strategischen Partner für essenziell. Durch die bevorstehende Kapitalerhöhung dürfte sich auch die Liquiditätslage weiter entspannen. Nach Überarbeitung seiner Prognosen ergebe sich ein DCF-basiertes Kursziel von 2,10 Euro. Vor dem Hintergrund des sich aufhellenden Sentiments scheine die windeln.de-Aktie für risikofreudige Investoren wieder attraktiv.



Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, nimmt daher in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die windeln.de-Aktie mit "kaufen" und einem Kursziel von 2,10 Euro neu auf. (Analyse vom 27.01.2020)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL193, WKN: WNDL19, Ticker-Symbol: WDLK).windeln.de habe jüngst vorläufige Zahlen für Q4 2019 bzw. FY 2019 veröffentlicht und einen Ausblick für FY 2020 gegeben. Darüber hinaus sei das Break-Even-Ziel auf Basis eines bereinigten EBIT von Q1/20 auf Q1/21 verschoben worden. Im Rahmen der Veröffentlichung habe Montega AG mit dem Management zudem ausführlicher über die potenziellen Synergieeffekte durch die neuen strategischen Partner gesprochen.Umsatz unter den Erwartungen: Nach vorläufigen Berechnungen habe windeln.de im Jahresschlussquartal Erlöse zwischen 22,9 und 23,1 Mio. Euro (2019p: zw. 82,3 und 82,5 Mio. Euro) erzielt. Damit habe das Unternehmen trotz relevanter Verkaufsaktionen wie dem Singles Day, der Cyber Week oder dem Weihnachtsgeschäft Markmanns Erwartungen (Q4e: 30,3 Mio. Euro, 2019e: 89,7 Mio. Euro) verfehlt. Regional betrachtet sei insbesondere die Kernregion China langsamer gewachsen. Zurückzuführen sei dies u.a. auf die verspätete Inbetriebnahme des zweiten Zolllagers sowie ein aktives Working-Capital-Management, wodurch der Vorstand bewusst auf Wachstum verzichtet habe, um die Liquiditätslage des Konzerns zu schonen.Cashburn in Q4 auf niedrigem Niveau: Auf Ergebnisebene habe das Unternehmen in Q4 ein bereinigtes EBIT zwischen -1,6 und -1,9 Mio. Euro (2019p: zw. -13,6 und -13,9 Mio. Euro) erzielt. Hier enthalten sei auch ein positiver Effekt aus der vom Management bereits avisierten Umsatzsteuerkorrektur i.H.v. 1,4 Mio. Euro. Die liquiden Mittel hätten sich daher nur um -1,3 Mio. Euro auf 8,4 Mio. Euro reduziert. Ohne den Zahlungseingang aus der Umsatzsteuerkorrektur (bis 31.12.: 0,9 Mio. Euro) würde der rein operative Cashburn mit -2,2 Mio. Euro auf dem Niveau von Q3 (-2,1 Mio. Euro) liegen. Im laufenden Jahr rechne das Management mit weiteren Mittelzuflüssen aus der Steuererstattung i.H.v. mindestens 2,1 Mio. Euro. Darüber hinaus solle der Cashburn in H2/20 durch das Outsourcing der IT-Shop-Plattform sowie den Umzug des Zentrallagers in Deutschland weiter entlastet werden. Das für Q1/20 avisierte Break-Even-Ziel auf Basis eines bereinigten EBIT habe der Vorstand jedoch auf Q1/21 verschoben. In seine jüngsten Prognosen habe Markmann dies bereits antizipiert.Sinnhaftigkeit der neuen Partnerschaften: Für Markmann sei die Zusammenarbeit mit den beiden neuen strategischen Partnern bodyguardpharm und Holland at Home insbesondere aus den folgenden Gründen sinnvoll:- Besonders hohes Synergiepotenzial sehe Markmann im Bereich der Vertriebs- und Logistikinfrastruktur nach China sowie dem Einkauf von Produkten für den chinesischen Markt. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit bodyguardpharm liege der Vorteil laut Markmann darin, dass windeln.de zu attraktiven Konditionen Medizin- und Pflegeprodukte einkaufen und diese dann über die bereits bestehenden Vertriebskanäle distribuieren könne. Der zweite Partner, Holland at Home, verfüge bereits über viele Absatzkanäle in China, sodass windeln.de hier nicht primär von den Produkten, sondern vielmehr den zusätzlichen Vertriebswegen profitiere.- Darüber hinaus rechne Markmann mit positiven Effekten auf die Zahl der aktiven Kunden. Aufgrund der hohen Abhängigkeit vom Verkauf von Babynahrung liege eine der großen Herausforderungen der nachhaltigen Erlösentwicklung seine Meinung nach in der Natur der Kundenstruktur. Die Produkte von windeln.de im Bereich Nahrung würden sich primär an Eltern von Babys und Kleinkindern bis zum 3. Lebensjahr richten. Sobald die Kinder aus dieser Altersgruppe herausgewachsen seien, bestehe die Gefahr, dass windeln.de die Eltern als Kunden verliere. Das Unternehmen müsse daher kontinuierlich neue Kunden akquirieren, um diesen natürlichen Churn auszugleichen. Durch die Sortimentserweiterung mit Medizin- und Pflegeprodukten sollte es windeln.de sukzessive gelingen, diesen Churn zu verringern.Deutlicher Umsatzanstieg durch neue Kooperationspartner avisiert: Der Vorstand erwarte durch die strategischen Partner jeweils einen zusätzlichen Umsatzbeitrag im niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich. Markmann gehe davon aus, dass die Partnerschaften im laufenden Jahr erst ab Q2 spürbar zur Erlösentwicklung beitragen würden und rechne daher in 2020 nur mit jeweils 8,0 Mio. Euro. Ab 2021 habe er dann konservativ jeweils 10 Mio. Euro Umsatzbeitrag in seinem Modell berücksichtigt. Margenseitig dürften die Medizin- und Pflegeprodukte über dem Bruttomargenniveau von windeln.de liegen (MONe: 30 bis 35% vs. bislang 25 bis 30%). Verbesserungen hinsichtlich der Marge berücksichtige Markmann jedoch erst nach einem Proof-of-Concept der Partnerschaft, den er in H2/20 erwarte. Auch die bevorstehende Kapitalerhöhung habe Markmann trotz der unterzeichneten Verpflichtungserklärung der strategischen Partner in Höhe von 2,8 Mio. Euro noch nicht in seinem Modell berücksichtigt.