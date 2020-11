Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (13.11.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL).windeln.de habe gestern durchwachseneQ3-Zahlen veröffentlicht, die die gedämpfte Wachstumserwartung des Analysten nicht hätten erfüllen können. Die Jahresziele seien indes bestätigt worden.Der Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche (exkl. Bebitus) sei in Q3 leicht um -2,7% yoy auf 15,0 Mio. Euro zurückgegangen (MONe: 17,3Mio. Euro). Damit habe sich die Wachstumsdynamik aus H1/20 (+27,1% yoy) entgegen der Analystenerwartung nicht abgeschwächt fortgesetzt, sondern nach 9M stärker reduziert als angenommen (9M/20: +17,9% yoy). Regional betrachtet hätten sich die Erlöse in Europa um +3,5% yoy auf 4,8 Mio. Euro erhöht, da windeln.de hier insbesondere von einer höheren Zahl an Verkaufsaktionen sowie erfolgreich konvertierenden Social-Media-Kampagnen profitiert habe. Das als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesene Südeuropa-Geschäft (Bebitus) sei um +12,1% yoy auf einen Umsatz i.H.v. 3,4 Mio. Euro gewachsen. In China habe das Unternehmen - wie schon in Q2/20 - aufgrund eines Überangebots an Milchnahrung sowie temporärer Probleme im Zollprozess einen Umsatzrückgangvon-5,3% yoy auf 10,2 Mio. Euro verzeichnet. Auch die Beendigung des Vertrags mit dem Marketingdienstleister LangTao habe zu einer geringeren Neukundengewinnung geführt.Auf Ergebnisebene habe sich die Bruttomarge auf 17,1% verschlechtert (Vj.: 21,8%), was auf erhöhte Rabattaktionen infolge des Überangebots in China sowie einen höheren Anteil des margenschwächeren B2B-Geschäfts zurückzuführen sei. Trotzdem habe sich das EBIT auf -3,0 Mio. Euro verbessert (MONe: -3,4 Mio. Euro; Vj.: -3,9 Mio. Euro), da windeln.de weitere Fortschritte auf der Kostenseite gemacht habe. Durch u.a. eine Verringerung der Logistik-und Lagermietkosten hätten sich die Vertriebskosten um 0,8 Mio. Euro reduziert (Vertriebskostenquote 36,0% vs. 41,1% im Vj.). Als Folge der Verbesserungen auf der Kostenseite würden die Liquiden Mittel nur um 0,5 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro per 30.09.2020 zurückgehen. Durch die im Oktober durchgeführte Kapitalerhöhung habe sich der Cash-Bestand auf nun 8,2 Mio. Euro erhöht.Die gestern veröffentlichten Q3-Zahlen seien erwartungsgemäß durchwachsen ausgefallen. In Q4/20 müsse windeln.de nun zeigen, dass die Neuausrichtung im Marketing in China Früchte trage.Bis zum Proof-of-Concept bestätigt Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, trotz eines Upside von über 10% sein Rating "halten" für die windeln.de-Aktie. Das Kursziel bleibe unverändert bei 1,60 Euro. (Analyse vom 13.11.2020)