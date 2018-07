Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze windeln.de-Aktie:



Xetra-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

1,085 EUR -3,98% (24.07.2018, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

1,085 EUR -5,65% (24.07.2018, 15:46)



ISIN windeln.de-Aktie:

DE000WNDL110



WKN windeln.de-Aktie:

WNDL11



Ticker-Symbol windeln.de-Aktie:

WDL



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden reinen Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte, mit Präsenz in zehn europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Spanien, Portugal, Frankreich und Italien). Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft für Baby- und Kleinkinderprodukte für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug, Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland und im Ausland. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (24.07.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) nach wie vor zu "kaufen".windeln.de habe am Wochenende bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine defizitäre Tochter Feedo (bereinigtes EBIT 2017: -3,4 Mio. Euro) an den tschechischen Groß- und Einzelhändler für Baby- und Kleinkinderprodukte ags 92 s.r.o. verkaufe. Das Closing werde im Laufe des Jahres erwartet. Damit trenne sich das Unternehmen wie bereits zu Beginn des Jahres angekündigt von seinem Osteuropa-Geschäft (Polen, Tschechien, Slowakei).Der Verkauf symbolisiere den nächsten Schritt des im Februar von windeln.de bekannt gegebenen Effizienz- und Profitabilitätssteigerungsprogramms, mit dessen Hilfe das Unternehmen zu Beginn des Geschäftsjahres 2019 den Break-Even auf Basis des bereinigten EBITs erreichen wolle.Deutliche Verringerung des Personalbestands: Neben dem nun realisierten Wegfall des negativen Ergebnis-Beitrags von Feedo reduziere sich der Personalbestand bei windeln.de um 74 Vollzeitstellen. Zusammen mit dem bereits umgesetzten Personalabbau werde sich der Personalbestand auf 234 Mitarbeiter reduzieren und damit unter der im Februar avisierten Zielmarke von 250 Mitarbeitern sowie deutlich unter dem Vorjahreswert (387 Mitarbeiter) liegen.Auswirkungen auf Modell marginal: Da windeln.de Feedo bereits seit dem ersten Quartal unter "Ergebnis aus nicht-fortgeführter Geschäftstätigkeit" führe, habe die Nachricht des Verkaufs in der Gewinn- und Verlustrechnung lediglich positive Auswirkungen auf die Nettoergebnis- bzw. EPS-Ebene. Laser gehe davon aus, dass das Closing zum Ende des dritten Quartals erfolgen werde und reduziere dementsprechend für 2018 seine Verlusterwartungen für das Ergebnis aus nicht-fortgeführten Geschäftsbereichen. Für die Folgejahre werde dieser Verlustbeitrag komplett entfallen. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage von Feedo gehe der Analyst zudem nicht davon aus, dass windeln.de mit dem Verkauf einen Buchgewinn erzielt habe. Da das Unternehmen bereits im Februar Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte u.a. für Feedo getätigt habe, glaube der Analyst jedoch auch nicht, dass mit dem Verkauf ein Buchverlust einhergehe.Die Realisierung des Feedo-Verkaufs sei ein wichtiger Schritt, um das Geschäft von windeln.de weiter zu verschlanken und in Richtung des Break-Evens zu führen. Dennoch bleibe die existenzielle Frage für die Equity Story, inwieweit es dem Management gelinge, den avisierten Break-Even-Zeitpunkt zu realisieren und das Geschäftsmodell nachhaltig profitabel zu gestalten. Hierzu sollte - insbesondere nach den sehr enttäuschenden Q1-Zahlen - der Halbjahresbericht wichtige Aufschlüsse liefern.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die windeln.de-Aktie mit einem unverändertem Kursziel von 3,50 Euro. (Analyse vom 24.07.2018)