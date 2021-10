US-Mega-Caps



- Facebook (FB.US) - Montag, 25. Oktober

- Microsoft (MSFT.US) - Dienstag, 26. Oktober

- Alphabet (GOOGL.US) - Dienstag, 26. Oktober

- Apple (AAPL.US) - Donnerstag, 28. Oktober

- Amazon (AMZN.US) - Donnerstag, 28. Oktober



Dow Jones-Mitglieder



- MMM (MMM.US) - Dienstag, 26. Oktober

- Microsoft (MSFT.US) - Dienstag, 26. Oktober

- Visa (V.US) - Dienstag, 26. Oktober

- Coca-Cola (KO.US) - Mittwoch, 27. Oktober

- Boeing (BA.US) - Mittwoch, 27. Oktober

- McDonald's (MCD.US) - Mittwoch, 27. Oktober

- Merck (MRK.US) - Donnerstag, 28. Oktober

- Apple (AAP.US) - Donnerstag, 28. Oktober

- Caterpillar (CAT.US) - Donnerstag, 28. Oktober

- Chevron (CVX.US) - Freitag, 28. Oktober (25.10.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison in den USA ist in vollem Gange, und die vor uns liegende Woche scheint die bisher wichtigste zu werden. Zumindest in Bezug auf die kombinierte Marktkapitalisierung der Unternehmen, die ihre Ergebnisse für Q3 bekannt geben werden, so die Experten von XTB.Das liege vor allem daran, dass in den kommenden Tagen fünf US-Mega-Caps ihre Ergebnisse veröffentlichen würden. Der erste dieser Berichte werde heute Abend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht, wenn Facebook seine Zahlen bekannt gebe. Die Berichte von Microsoft, Alphabet, Apple und Amazon würden in den nächsten Tagen folgen. Abgesehen von den großen US-Tech-Unternehmen würden den Anlegern die Berichte von zehn Dow Jones-Mitgliedern vorgelegt. Interessant werde der Bericht von Caterpillar am Donnerstag, den 28. Oktober, sein, da das Unternehmen als weltgrößter Baumaschinenhersteller oft als Indikator für die Weltwirtschaft angesehen werde.