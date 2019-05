Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil wallstreet:online AG:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (06.05.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).Die wallstreet:online Gruppe, sprich wallstreet:online AG und Markets Inside Media, habe die Umsatzerlöse um 105,1% auf 10,65 Mio. EUR gesteigert (VJ: 5,19 Mio. EUR). Bezogen auf die wallstreet:online AG seien Umsatzerlöse in Höhe von 7,77 Mio. EUR (VJ: 5,19 Mio. EUR) erzielt worden, was einer Steigerung von 49,9% entspreche. Hintergrund dieses sehr dynamischen Wachstums sei zum Teil das starke Investor Relations Geschäft, welches insbesondere im Ausland sehr hohen Anklang finde. Aber auch die Übernahme der Markets Inside Media und die damit entstandenen Synergien hätten weitere Umsatzpotenziale heben können.Die Umsatzentwicklung habe sich überproportional im Ergebnis widergespiegelt und das bereinigte EBT habe sich um 153,8% auf 5,63 Mio. EUR erhöht (VJ: 1,90 Mio. EUR). Die bereinigten Sondereffekte hätten sich auf rund 0,80 Mio. EUR belaufen und seien entstanden im Rahmen der Teilakquisition der wallstreet:online Capital AG sowie der Kapitalerhöhung. Exklusive dieser Sondereffekte habe das EBT bei 4,83 Mio. EUR gelegen. Die wallstreet:online AG isoliert habe das EBIT um 80,3% auf 3,40 Mio. EUR (VJ: 1,89 Mio. EUR) steigern können. Somit habe sich die EBIT-Marge von 36,4% (2017) auf 43,8% (2018) erhöht.Nach Erachten der Analysten sollte sich diese Entwicklung zukünftig weiter fortsetzen. Die aktuelle Unternehmens-Guidance gehe von Umsatzerlösen für 2019 in Höhe von 10,00 bis 12,50 Mio. EUR aus. Die Umsatz Guidance beziehe die neu akquirierte ABC New Media mit ein und insbesondere vor diesem Hintergrund würden die Analysten diese Guidance als konservativ einschätzen. Sie würden Umsatzerlöse in Höhe von 12,00 Mio. EUR in 2019 und 13,20 Mio. EUR in 2020 erwarten. Diese Umsatzsteigerung sollte sich weiterhin überproportional auf das Ergebnis auswirken. Die Ergebnis-Guidance liege bei einem EBT zwischen 5,70 und 7,00 Mio. EUR. Hier würden die Analysten ebenfalls das obere Ende der Guidance erwarten und mit einem EBT in Höhe von 6,90 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2019 und 7,91 Mio. EUR im Jahr 2020 rechnen. Getrieben werden sollte diese Margenausweitung durch die stabile Kostenstruktur und das skalierbare Geschäftsmodell. In der aktuellen Guidance seien noch nicht die möglichen Umsätze und Erträge der wallstreet:online Capital AG beinhaltet.Auf Basis ihres DCF-Modells erhöhen Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, das Kursziel von 88,70 EUR auf 92,10 EUR und vergeben der wallstreet:online-Aktie aufgrund des hohen Upside-Potenzials das Rating "kaufen". (Analyse vom 06.05.2019)