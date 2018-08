Xetra-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

ISIN wallstreet:online-Aktie:

DE000A2GS609



WKN wallstreet:online-Aktie:

A2GS60



Ticker-Symbol .-Aktie:

WSO1



Kurzprofil wallstreet:online AG:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community.



Haar (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) unter die Lupe.Das Management von wallstreet:online AG (WSO) arbeite intensiv - zusätzlich zu den Werbeerlösen - an der Wandlung hin zu einem transaktionsbasierten Geschäftsmodell. Nachdem sich die Aktie in einem recht kurzen Zeitraum verzehnfacht habe, brauche es eine WSO 2.0. Im 1. Schritt sei es das Ziel, sich mit einem Anteil von rund 30% und der Option auf die Mehrheit an der wallstreet:online capital AG zu beteiligen. Das Objekt der Begierde sei ein Finanzdienstleister, und gemeinsam dürfte die digitale Vermögensverwaltung im Fokus stehen. In Kürze würden die Berliner Zahlen für das 1. Halbjahr 2018 präsentieren. Die Experten würden davon ausgehen, dass die ersten sechs Monate gut verlaufen seien und die Prognose für 2018 bekräftigt werde. wallstreet:online rechne mit einem Umsatz zwischen 8,4 und 10,3 Mio. Euro sowie einem EBT von 4,5 bis 5,5 Mio. Euro.Die wallstreet:online-Aktie auf aktuellem Kursniveau ist erneut kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 21.08.2018)Börsenplätze wallstreet:online-Aktie: