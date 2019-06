Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil wallstreet:online AG:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (26.06.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).wallstreet:online sei der nächste große Coup gelungen. Nachdem die Berliner bereits die Konkurrenten boersennews.de (in 2018) und finanznachrichten.de (Februar 2019) hätten übernehmen können, sei jetzt auch die Akquisition von ARIVA.DE vereinbart worden. Die Reichweite sämtlicher Angebote liege damit nun bei 165 Mio. Page Impressions pro Monat und sei gegenüber dem Stand vom Jahresbeginn mehr als verdoppelt worden, womit sich die Gruppe nun auf Augenhöhe mit dem Marktführer finanzen.net bewege.Als Preis für ARIVA.DE seien 7,5 Mio. Euro vereinbart worden, wobei zusätzlich Nachzahlungen und Earnout-Komponenten in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung fällig werden könnten. Die Gesellschaft solle den Umsatz in diesem Jahr um 8 Prozent auf 8 Mio. Euro steigern und profitabel wirtschaften. Durch eine Optimierung des Angebots und die Nutzung von Synergien innerhalb der Gruppe sollten die Einnahmen und die Profitabilität auch danach deutlich ausgeweitet werden.Ebenfalls zu den Meilensteinen der letzten Monate zähle der Abschluss des im letzten Jahr vereinbarten Erwerbs von 30 Prozent der Anteile an der ehemaligen Tochter WO Capital nach der Freigabe durch die BaFin. wallstreet:online besitze für 2020 eine Option auf den Erwerb der Kontrollmehrheit und verfüge damit perspektivisch über eine Plattform, um kontinuierlich anfallende Einnahmen aus der Vermittlung von Depots und Kapitalanlageprodukten deutlich auszuweiten.Trotz der zuletzt starken Performance der Aktie besteht somit ein weiteres Aufwärtspotenzial von mehr als 50 Prozent, unser Urteil lautet daher unverändert "buy", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 26.06.2019)