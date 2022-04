Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze wallstreet:online-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

17,70 EUR -1,12% (04.04.2022, 08:14)



Xetra-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

17,50 EUR -2,23% (04.04.2022, 09:37)



ISIN wallstreet:online-Aktie:

DE000A2GS609



WKN wallstreet:online-Aktie:

A2GS60



Ticker-Symbol wallstreet:online-Aktie:

WSO1



Kurzprofil wallstreet:online AG:



Die wallstreet:online-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) betreibt den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. (04.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).Am 07.03.2022 habe die wallstreet:online AG ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2021 bekannt gegeben. Hiernach habe der Konzern auch im vergangenen Geschäftsjahr seinen dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt und ein weiteres Rekordjahr verzeichnet. So seien die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft um 82,0% auf 51,4 Mio. Euro (VJ: 28,2 Mio. Euro) angestiegen.Auf Ergebnisebene sei das um Neukundengewinnungskosten für den Smartbroker in Höhe von 13,1 Mio. Euro bereinigte EBITDA um 45,0% auf 17,5 Mio. Euro (VJ: 12,0 Mio. Euro) gesteigert worden. Bedingt durch erhebliche Investitionen in den Aus- und Aufbau des Brokerage-Geschäfts (Marke Smartbroker), welche neben angefallenen Entwicklungskosten vor allem den Marketing- und Personalbereich betroffen hätten, sei das EBITDA nach Kundengewinnungskosten im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 3,9 Mio. Euro (VJ: 7,5 Mio. Euro) gesunken.In Anbetracht des dynamischen Geschäftsverlaufs und des erzielten Rekordgeschäftsjahres rechne das Management des Unternehmens auch für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 mit einer Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses. So erwarte die Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 62,0 Mio. Euro bis 67,0 Mio. Euro und damit ein Umsatzplus von rund 25,0%. Auf Ergebnisebene solle ein bereinigtes EBITDA (operatives EBITDA) nach Kundengewinnungskosten in einer Bandbreite von 10,0 Mio. Euro bis 12,0 Mio. Euro erreicht werden.Insgesamt sehe der Analyst die wallstreet:online-Gruppe in beiden Geschäftsbereichen (Media, Brokerage) gut positioniert, um auch zukünftig sehr dynamisch zu wachsen und die Profitabilität weiter zu steigern. Die geplante Einführung einer eigenen Brokerage-Plattform (Smartbroker 2.0) sollte das bisherige Geschäftsmodell im Transaktionsbusiness signifikant verbessern und hierdurch ein deutlich stärkeres Wachstum und einen überproportionalen Ergebnisanstieg durch erwartete Skaleneffekte ermöglichen. Daneben rechne er damit, dass die verstärkte Kombination der synergetischen Medien- und Brokerage-Geschäftsaktivitäten den profitablen Wachstumskurs der wallstreet:online-Gruppe zusätzlich beflügeln würden.Basierend auf den neuen Schätzungen habe der Analyst im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 38,60 Euro je Aktie ermittelt und damit unser bisheriges Kursziel (bisher: 37,70 Euro) leicht angehoben. Die Kurszielanhebung resultiere primär aus dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2024 in die konkrete Schätzperiode und dem damit verbundenen höheren Ausgangsniveau für die Stetigkeitsphase des Bewertungsmodells.In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergibt Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sieht ein deutliches Kurspotenzial für die wallstreet:online-Aktie. (Analyse vom 01.04.2022)