Xetra-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

28,40 EUR -1,05% (30.10.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

28,40 EUR +0,71% (30.10.2018, 22:26)



ISIN wallstreet:online-Aktie:

DE000A2GS609



WKN wallstreet:online-Aktie:

A2GS60



Ticker-Symbol .-Aktie:

WSO1



Kurzprofil wallstreet:online AG:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (31.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Experten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).Die Aktie der wallstreet:online AG habe jüngst kräftig korrigiert. Allerdings seien die Handelsumsätze sehr dünn gewesen. Problematisch sei, dass es in der Aktie derzeit so gut wie keine Käufer gebe. Gegenüber dem Rekordhoch von gut 60 Euro im Januar dieses Jahres habe das Papier um rund 50% an Boden preisgegeben.Wie aus Berlin zu hören sei, entwickle sich das Geschäft allerdings voll nach Plan. Trotz eingetrübter Börsenstimmung sei davon im operativen Geschäft bisher nichts zu spüren. Im 1. Halbjahr 2018 hätten die Berliner einen Umsatz von 5.3 Mio. Euro und ein Vorsteuerergebnis von 2,7 Mio. Euro erzielt. CEO Stefan Zmojda werde an der Prognose für das Jahr 2018 unverändert festhalten. Erwartet werde ein Umsatz zwischen 8,4 und 10,3 Mio. Euro bei einem Ergebnis vor Steuern von 4,5 bis 5,5 Mio. Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze wallstreet:online-Aktie: