ISIN wallstreet:online-Aktie:

DE000A2GS609



WKN wallstreet:online-Aktie:

A2GS60



Ticker-Symbol wallstreet:online-Aktie:

WSO1



Kurzprofil wallstreet:online AG:



Die wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist seit nun mehr 20 Jahren eine feste Größe unter den deutschsprachigen Finanzportalen. Die Gruppe betreibt mit über 120 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig und München die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Zur Gruppe gehört auch der Smart Investor Verlag mit dem gleichnamigen Anlegermagazin.



Mit rund 177 Mio. Seitenaufrufen (Stand 2019/11) ist wallstreet:online der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Täglich werden auf den Portalen über 12.000 Lesermeinungen zu Aktien und Kapitalanlagen veröffentlicht. Aktuelle Nachrichten zum Wirtschafts-, Finanz- und Börsengeschehen runden das Angebot ab. Neben internationalen Nachrichtenagenturen beleuchten renommierte Finanz-Profis, ausgewählte Community-Experten und Premium-Autoren das Geschehen rund um die Wirtschaft, Politik und Börse.



Mit diesem Rund-um-Angebot bietet die wallstreet:online AG Werbekunden eine hohe Reichweite in einer finanz- und börsenaffinen Zielgruppe. Dies ist das Kerngeschäft der Gruppe.



Über die Beteiligung an der wallstreet:online capital AG ist wallstreet:online inzwischen auch im FinTec-Bereich aktiv. Die wallstreet:online capital ist mit FondsDISCOUNT.de der größte bankenunabhängige Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland und hat im Dezember 2019 den Smartbroker (Fullservice-Broker mit Discount-Konditionen) gelauncht. (21.09.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) unter die Lupe.Bei wallstreet:online laufe es weiter wie geschmiert. Die Werbenachfrage im Portalgeschäft sei so hoch, dass das Management aus dem Bereich gegenüber der Planung nun ein zusätzliches EBITDA von ca. 2,8 Mio. Euro erwarte. Ein Teil davon, nämlich zusätzlich 1,2 Mio. Euro, werde in das Wachstum des Smartbrokers investiert, dessen Kundenzahl am Jahresende voraussichtlich bei etwa 83 Tsd. liegen werde - die bereits angehobene vorherige Zielmarke habe bei 60 Tsd. gelegen. Per saldo zeige sich für die Gesellschaft ein positiver Ergebniseffekt: Bei einem Umsatz von 24,5 bis 29,9 Mio. Euro (alte Planung: 22 bis 26 Mio. Euro) solle das EBITDA nun in 2020 zwischen 4,1 und 5,0 Mio. Euro betragen, nachdem zuvor 3,0 bis 3,6 Mio. Euro erwartet worden seien. Hinzu komme ein Verkaufsgewinn in Höhe von ca. 2,7 Mio. Euro aus der Anteilsveräußerung an Trade Republic.Bei der wallstreet:online-Aktie setzten nach der Meldung Gewinnmitnahmen ein, das eröffnet eine neue Kaufchance, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 100,00. (Ausgabe 37 vom 19.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:80,20 EUR -3,61% (21.09.2020, 11:30)Xetra-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:79,80 EUR -5,45% (21.09.2020, 10:58)