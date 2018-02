Xetra-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

45,50 EUR (05.02.2018)



Tradegate-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

45,40 EUR (05.02.2018)



ISIN wallstreet:online-Aktie:

DE000A161010



WKN wallstreet:online-Aktie:

A16101



Ticker-Symbol wallstreet:online-Aktie:

WSOK



Kurzprofil www.wallstreet-online.de:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A161010, WKN: A16101, Ticker-Symbol: WSOK) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (06.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A161010, WKN: A16101, Ticker-Symbol: WSOK) an schwachen Börsentagen zu kaufen.Die Aktie von wallstreet:online (WSO) hat sich 2017 sensationell entwickelt. Das Papier hat sich binnen eines Jahres in etwa verzehnfacht. Also 1 000 % Kursplus! Die Vorstandswoche war die einzige Publikation, die rechtzeitig mehrfach auf das Comeback hingewiesen hat. Erstmals im Sommer 2015. WSO zeigt in 2017 die beste Performance aller Nebenwerte. Die Story ist noch nicht beendet. Bisher planen die Berliner für 2018 mit einem EBT von 2.4 bis 2.9 Mio. Euro. Wir meinen: Zu konservativ. Wir erwarten eher ein EBT von mindestens 4 Mio. Euro. Der Erwerb der Markets Inside Media ist in den Zahlen jeweils berücksichtigt. Der finale Vollzug des Kaufs dürfte in Kürze erfolgen. Zudem erwarten wir bald mehr Details zum Aufbau einer Full Service ICO-Agentur. Das könnte ein echter Gewinnhebel werden. Bleiben Sie investiert.An schwachen Börsentagen ist die wallstreet:online-Aktie erneut ein Kauf, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 06.02.2018)Börsenplätze wallstreet:online-Aktie: